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巴特勒披「紫金22號戰袍」大讚好看　讓湖人迷狂喜後心碎

記者游郁香／綜合報導

熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)近日現身WNBA賽場，力挺效力洛杉磯火花隊的柯瑞(Stephen Curry)「乾妹」布林克(Cameron Brink)。巴特勒穿上22號的紫金戰袍開心擁抱布林克，他還表示，「不知為何，22號在紫金球衣上看起來很棒。」由於他在NBA的背號也是22號，讓湖人迷一陣狂喜。

▲▼熱火士官長巴特勒現身力挺柯瑞「乾妹」布林克 。（圖／翻攝自X／LASparks）

▲熱火士官長巴特勒現身力挺柯瑞「乾妹」布林克 。（圖／翻攝自X／LASparks）

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來自史丹佛大學的布林克是今年WNBA榜眼，身高193公分的她外型亮眼，有著一雙長腿和夢幻金髮。她8日在洛杉磯主場先發迎戰達拉斯飛馬，場邊來了一位NBA巨星替她應援，熱火頭牌巴特勒特地穿上她的22號紫金球衣，兩人熱情相擁。

巴特勒在中場訪問時，還意外「引爆」了交易傳聞。他表示，「不知為何，22號在紫金球衣上看起來很棒。」立刻讓湖人迷嗨翻，紫金大軍今夏急需提升陣容，替雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)找尋幫手。

不過已經開始幻想巴特勒成為洛城第3巨頭的湖人迷沒有開心太久，巴特勒就透過影片澄清，「你們看到我穿的這件球衣，22號的背後寫的是布林克，而不是巴特勒，很不幸。對不起，洛杉磯球迷。」讓湖人迷心碎一地，「他只是在逗我們。」

現年34歲的巴特勒過去4年2度率隊打進總冠軍賽，他身上的合約還剩2年，2025-26賽季是球員選項，近來《費城問詢報》曾披露，七六人有興趣找他回鍋。

▲▼熱火士官長巴特勒現身力挺柯瑞「乾妹」布林克 。（圖／翻攝自X／LASparks）

▲熱火士官長巴特勒現身力挺柯瑞「乾妹」布林克 。（圖／翻攝自X／LASparks）

關鍵字： NBA熱火巴特勒湖人Cameron BrinkWNBA

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