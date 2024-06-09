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球隊身材優勢不是沒用到　領航猿卡總：只是罰球沒投進

▲新北國王主帥萊恩、林書豪、李愷諺，桃園璞園領航猿主帥卡米諾斯、盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿主帥卡米諾斯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

桃園璞園領航猿今(9)日在主場反撲未果，雖然讓新北國王末節僅僅5分進帳，但追分時刻自己也頻頻打鐵，最終以7分之差痛失首勝，擁有身材優勢的猿隊，此役禁區得分卻不如國王，主帥卡米諾斯賽後強調，並不是沒用到身材優勢，從球隊罰球數就能體現出來，只不過是全隊沒有好好把握罰球機會而已，如果多罰進幾球，局勢將會不一樣。

卡米諾斯指出，全隊第一次打冠軍賽，導致球員比較找不到自己的節奏，打得也比較被動，開局就被投進五顆三分，次節改變陣容，放上一個比較高大的陣型，並獲得一些罰球的機會，可惜沒能持續穩定到最後，他點出雖然此役沒能翻盤，不過球員們都沒放棄，末節有展現出球隊的防守侵略性。

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他指出對上國王，很多媒體、球迷都一直強調「如何防守林書豪」，不過他直言，國王不只有林書豪，還有很多優秀的球員，也都有不錯的發揮，所以不只要顧到林書豪，同樣必須注意、尊重其他國王選手。

今天的比賽猿隊禁區得分僅有34分，甚至不如拿下36分、身材較矮小的國王，但卡米諾斯賽後強調，這並不代表球隊沒有善用身材優勢，點出全隊有靠著身材優勢獲得35次罰球機會，可惜只命中23球，如果能保持正常的命中率，比賽局勢將會變得不同。

關鍵字： 領航猿PLG國王卡米諾斯

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