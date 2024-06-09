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領航猿不再是票房毒藥！PLG冠軍賽首戰人潮爆滿超HITO

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況，球迷宋先生、張先生、楊小姐。（圖／記者簡名杉攝）

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況。（圖／球迷張先生提供）

記者簡名杉／桃園報導

桃園璞園領航猿今(9)日在主場桃園巨蛋與新北國王展開第四季總冠軍賽首戰，以往相對冷清，在聯盟六隊票房墊底的桃園巨蛋，今天球場外生機勃勃，開賽前近3小時就排滿球迷，有球迷甚至透露排了近一個小時才進場，總冠軍賽成為領航猿的票房解藥！

本賽季例行賽領航員場均票房僅2250人，在全聯盟六隊敬陪末座，也是全聯盟唯一一支場均進場人數不到2500位觀眾的球隊，比起上賽季進場人數超過3000人，整體票房可說是雪崩式下滑。

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▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況，球迷宋先生、張先生、楊小姐。（圖／記者簡名杉攝）

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況。（圖／球迷張先生提供）

冠軍賽前領航猿球團就公布，首戰已賣出滿場6470張門票，不僅是領航猿隊史在桃園巨蛋的首次滿場，也締造了PLG總冠軍賽連14場比賽滿場的壯舉。

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況，球迷宋先生、張先生、楊小姐。（圖／記者簡名杉攝）

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況。（圖／球迷張先生提供）

5點開賽的比賽，球迷宋先生、張先生與楊小姐今天2點半就到球場外排隊進場，坐在二樓觀眾席的他們透露，前面至少已經有400位以上的球迷在排隊入場，他們排了一小時才進到座位上。

▲PLG總冠軍賽G1場外排隊盛況，球迷宋先生、張先生、楊小姐。（圖／記者簡名杉攝）

▲球迷宋先生、張先生、楊小姐。（圖／記者簡名杉攝）

三人笑說他們原本都是福爾摩沙夢想家球迷，但因為夢想家被國王淘汰，所以轉「寄生」猿迷，希望領航猿能順利摘下今年賽季總冠軍。

關鍵字： 領航猿國王PLG總冠軍

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