奇德讚布朗是綠軍第1人沒錯？　冠軍大將哈樂戴逆風：他沒說謊

Jason Kidd made headlines today by saying Jaylen Brown is Boston's best player. Hear Jrue Holiday react to those comments with @TermineRadio and @GregAnthony50 #NBAFinals



Hear the full interview and more coverage of the NBA Finals right here on NBA Radio https://t.co/mhGzRXllab pic.twitter.com/wYjDDsQzzY — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) June 8, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)在總冠軍賽G2開打前夕，大讚塞爾提克雙星之一布朗(Jaylen Brown)是陣中的「最佳球員」，巧妙「離間」布朗與一哥坦圖(Jayson Tatum)的關係。綠軍老將霍佛德(Al Horford)笑稱奇德非常狡猾；另一名大將哈樂戴(Jrue Holiday)則逆風挺奇德，「我不認為他在說謊。」

▲塞爾提克布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

贏得今年東區冠軍賽MVP的布朗，在總冠軍賽G1砍下全隊最高的22分，他還扛起主防獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)的重任，被達拉斯主帥奇德大讚是綠衫軍的「最佳球員」，「他在進攻和防守兩端都繳出高水準的表現，整個季後賽都是如此。」

這些話聽到波士頓一哥坦圖的耳中顯得很刺耳，他直指一直有人試圖要「離間」他與布朗，布朗本人則強調，不會被外界聲音干擾。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

不過綠衫軍陣中6度入選年度最佳防守陣容的冠軍後衛哈樂戴，卻認同奇德的說法，「我不認為他在說謊。我認為布朗在每一個方面都很積極，他能殺入禁區、站上罰球線，還能為隊友製造得分機會。他還要防守唐西奇，防守對手的最佳球員。」

▲塞爾提克布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

「我在其他球隊打過球，但你的最佳球員在進攻和防守端都要承擔如此沉重的負擔，這很難做到，尤其是對付像唐西奇這樣的球員。」

轉任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)分析，或許奇德真心覺得布朗是塞爾提克最出色的球員，「但他在做的正是NBA總決賽中應該做的事情，那就是嘗試一切手段分散對手的注意力！在爭取冠軍時，這是公平競爭。」