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台灣金牌羽球男雙最後一舞　「楊肉盧」搭檔8年感性宣布拆夥

▲台北羽球公開賽男雙「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯正式宣布拆夥。（圖／台北羽球公開賽提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

由楊博涵與盧敬堯組成的台灣羽球男雙金牌組合「楊肉盧」，2人合作8年曾在大小比賽中拿下許多佳績，然而，近日2人在超級1000系列印尼公開賽止步於8強，該場比賽也成為他們合作的最後一場。由於無緣巴黎奧運且隸屬不同球團，2人也在賽後透露將拆夥，並在社群媒體上發表感性的告別文。

「楊肉盧」的組合在印尼公開賽後，將正式解體，並改由與其他年輕球員組成新的搭檔。對於這個結果，楊博涵感性表示，「我們珍惜在一起奮鬥的時光，搭檔這麼多年，我們付出了很多努力，拿過一些冠軍和亞軍，也曾經打進世界前十名，所以我們對取得的成績感到滿意。」

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▲台北羽球公開賽男雙「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯。（圖／台北羽球公開賽提供）

在談到彼此的影響時，盧敬堯讚揚楊博涵的激情和信心，「博涵每場比賽都充滿激情，無論輸贏，他都充滿信心。」而楊博涵則回應說，「在場下，他就是我最好的朋友。」

儘管合作關係結束，但兩人都表示將繼續在賽場上努力。楊博涵在社群媒體上寫下，「一切都很不容易，八年來不斷地想盡辦法突破，也不斷的接受失敗洗禮，酸甜苦辣樣樣嘗過！八年的搭配我們也成就彼此，敬堯已達成五子登科，相較之下我還要再加把勁，我們還會繼續在賽場上持續努力，大家也要繼續支持我們彼此的新組合呀。」

關鍵字： 羽球楊博涵盧敬堯合作結束感性告別

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