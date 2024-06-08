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與「老經驗」國王爭冠！卡總以唐西奇做例子：不在意年紀

▲新北國王林書豪，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯、沃許本、盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

桃園璞園領航猿將於明(9)日的第四季PLG冠軍賽首戰迎戰新北國王，剛拿下年度最佳教練的領航猿主帥卡米諾斯，把這座獎項歸功於球員的努力，談到冠軍賽的對手國王，卡總點出對方包含楊敬敏、奧帝都是拿過MVP的選手，不能因為林書豪而疏忽其他國王球員。

剛拿下年度最佳教練的卡米諾斯，談到這座獎項，他直言自己並不在意所有個人獎項，並把這座獎歸功給選手，表示是因為自家球員們每天努力訓練，每場比賽上場拚搏，他才能收下這座獎。

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談到決賽對手國王，卡總點出對手是支很強勁的對手，在對手陣中有林書豪、林書緯「林家兄弟檔」的情況下，絕對是苦戰，但他也指出，國王陣中的楊敬敏是兩屆聯盟MVP、奧帝也是義大利聯賽的總冠軍MVP，不能因為林書豪而疏忽其他球員，必須要準備好對抗他們每位球員。

面對全聯盟最資深的國王，卡總以達拉斯獨行俠的頭號球星唐西奇(Luka Doncic)作為例子，他表示唐西奇載18歲的時候就摘下歐洲聯賽的MVP，雖然國王比較年長也比較有經驗，但他並不會太在意雙方球員的年紀差異，他認為自家球員還是非常有競爭力。

關鍵字： 卡總領航猿唐西奇PLG

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