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今年是最混亂的一季！國王主帥：每個時期都像不同球隊

▲新北國王林書豪、林書緯、總教練萊恩。（圖／PLG提供）

▲新北國王總教練萊恩。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王連續兩年叩關PLG冠軍賽，明(9)日將作客桃園璞園領航猿展開本季冠軍賽首戰，今年賽季歷經傷兵、場外風波、更換洋將不斷的國王，連主帥萊恩都坦言，本季是他執教三年來最「混亂」的一年，並且指出本季每個時期全隊就像換一支球隊一樣，不斷磨合，但他表示，現在是球隊最好的階段，希望能以平常心狀態打完這個賽季，爭奪最終目標。

今年賽季季初國王就因為楊敬敏、戴維斯的場外風波，一連少了兩位大將，接著季中又遇到傷病潮，球員們傷勢不斷，加上洋將始終搞不定，直到接近季末才完全確定陣容。

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萊恩坦言，今年對他來說，確實是比較混亂的一年，遇到了所有教練都不想遇到的問題，除了傷兵、場外風波以外，還有不少「肥皂劇」的戲碼，但他仍在這些狀況當中保持團隊的「穩定性」，目前已經達成進入季後賽這個階段性目標，下一個目標就是拿下總冠軍。

因為各種狀況不斷，今年對國王來說是不斷「磨合」的一年，萊恩表示，「這個賽季的任何時期我們都像是不同的球隊。」點出球隊直到賽季尾聲路易士加入以及傷兵全數回歸之後，才正式穩定磨合，他強調現在全隊都已經瞭解彼此，是今年賽季最好的階段，希望保持著平常心、向心力，努力打完這個賽季。

本季國王與上季最大的差異，就是迎接林書豪加盟，萊恩直言，林書豪是位不可思議的選手，他可以改變球隊的走向，並透露他與林書豪是「同年生」，所以兩人的籃球知識都是屬於同一個世代、見解也差不多，點出林書豪並不會因為球隊的狀況或是自己的表現就失控，他的「穩定性」以及安定感是他帶給球隊最大的幫助。

關鍵字： 新北國王PLG萊恩

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