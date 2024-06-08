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跟哥哥一起奪冠是唯一目標！林書緯：今年很累但要撐住

▲新北國王林書豪、林書緯、總教練萊恩。（圖／PLG提供）

▲新北國王林書緯。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王將於明(9)日與桃園璞園領航猿展開冠軍賽首戰，國王主控林書緯賽前談到跟哥哥林書豪在冠軍賽並肩作戰，他直言，「能跟哥哥一起奪冠是唯一目標！」今年賽季國王風波不斷，加上又有東超賽事，林書緯笑說，他本來以為去年已經很累，但是今年更累，希望可以撐完最後這幾場比賽，努力拚冠軍。

哥哥林書豪今(8)日受訪表示，現在對他來說最重要的不是奪冠，而是讓籃球環境變得更好，林書緯聽到後第一時間笑回，「我不相信！」並強調，「當然他這個回答可能有別的原因，但對我來說冠軍很重要，我覺得一整季打下來就是為了打冠軍。」

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林書緯今年賽季末段從先發球員的角色被調到替補，季後賽6場比賽更是場場從板凳出發，連林書豪都認為他打得掙扎的原因跟角色改變息息相關，林書緯也認為，這對他來說當然是一個蠻大的改變，沒辦法一上場就馬上進入比賽的感覺，現在還在找辦法上場後就趕快「熱開」，但他指出，打替補就是要犧牲、幫助球隊更好，有信心在冠軍賽找回自己的狀態。

今年賽季國王場內、外風波不斷，球季中還出征東超賽事，林書緯指出，去年賽季尾端因為球隊內線球員較少，所以每一位球員都要負擔更多事，原本以為去年已經很累，沒想到今年因為更多狀況發生，讓他感覺「更累」，不過他強調，過去的事情就不要再去想，撐住最後這幾場比賽，努力拿下冠軍。

有信心幾場比賽能奪冠？林書緯不敢斷言，但他直言，「我覺得贏就好，不管幾場，拿下冠軍就是會開心，當然能越快更好。」

關鍵字： 林書緯林書豪PLG國王

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