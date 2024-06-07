道奇3失誤、貝茲游擊有2次　教頭怒：本季最糟糕一場

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對於球隊防守不滿意。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇於今天（7日）客場以11比7擊敗匹茲堡海盜，中止近期2連敗。然而，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對於球隊的防守表現感到憤怒。

道奇打線在首局就展現威力，貝茲（Mookie Betts）和大谷翔平接連安打，弗里曼（Freddie Freeman）隨後擊出3分全壘打，「MVP三人組」幫助球隊取得領先。第5局雙方戰成4比4，賀南德茲（Teoscar Hernández）轟出陽春砲，貝茲（Mookie Betts）則敲出3分砲，道奇一口氣拿下6分，擴大了領先優勢。

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不過這場比賽出現3次守備失誤，其中2局下游擊手貝茲傳球失誤，讓海盜首位打者奧利瓦雷斯（Edward Olivares）上壘，2出局後，三壘手赫南德茲（Enrique Hernández）也出現傳球失誤，讓下一棒的蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出適時安打得分。

貝茲在6局下再次發生傳球失誤，讓「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）成功上壘，同時也是他本場第2次失誤。

賽後，總教練羅伯斯表示，「從打擊的角度來看，從上到下的打線在不同情況下都能做出相應的攻擊。」但對於防守方面，他則表示，「這可能是本季最糟糕的一場。」

他補充說道，「防守表現不佳，防守和投球是連動的，本該拿下27個出局數，但我們至少犯了6次失誤，儘管贏得了比賽，但還是比原本的預期用更多力。」表明他對這場勝利並不完全滿意。