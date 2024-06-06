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中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

▲中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗。（圖／中華足協提供）

▲中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗。（圖／中華足協提供）

記者簡名杉／台北報導

中華男足今(6)晚於2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪迎戰強敵阿曼，面對世界排名高達77名的阿曼，中華男足雖然有好幾次射門機會，但都無功而返，而阿曼則分別在31分鐘、56分鐘、75分鐘各進一球，終場以3比0踢館成功，送給中華男足第二輪小組賽5連敗。

在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪被分為D組的中華男足，跟馬來西亞、吉爾吉斯、阿曼同一組，但今天賽前，中華男足兩場主場、兩場客場的比賽皆落敗，是分組唯一一支尚未開張的球隊。

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此役中華隊陳浩瑋在第18分鐘勁射，卻直擊門柱，錯失先馳得點機會，接下來第20分鐘左右「台灣隊長」陳柏良接獲隊友傳球，卻也沒能將球送進球門，兩次得分大好機會都擦身而過。

阿曼則在第31分鐘靠著穆謝弗里(Abdulrahman Al-Mushaifri)的頭槌率先破網，接著第56分鐘他再次單刀突破，為阿曼射進第2分，最後75分鐘由亞赫邁迪(Jameel Al Yahmadi)在亂軍之中踢進第3球，為阿曼穩穩守住勝利。

▲中華男足主帥懷特。（圖／中華足協提供）

▲中華男足主帥懷特。（圖／中華足協提供）

賽後中華男足主帥懷特首先感謝球迷們不畏風雨到場為球員們應援，也肯定球員們的拚勁及表現，但他點出陳浩瑋跟陳柏良兩次射正機會沒能破網十分可惜，若能踢進那局勢將會大大逆轉，直言中華男足的禁區攻防品質必須要再加強。

除了本場比賽之外，懷特賽後同時談到台灣的足球環境，他點出有很多事情都必須從頭開始，台灣的足球隊必須邁向更職業化，不能總是讓球員往國外發展，台灣自己也必須培養出好的選手，他透露接下來要推動菁英小將的青訓中心，並強調政府也得支持。

關鍵字： 中華男足世界盃亞洲盃足球

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