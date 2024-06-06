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少棒單日200球記住林維恩　運動家球探曝挖掘過程搞笑有加分

▲林維恩加盟運動家。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林維恩加盟運動家，與球團國際部國際部球探主管夏普（Steve Sharpe）（左）與亞太區球探斯洛普（Adam Hislop）合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

運動家近期繼莊陳仲敖、沙子宸後，再簽下平鎮高中左投林維恩並於6日舉辦記者會。奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）表示，從林維恩11歲時就注意到他。

奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）在記者會上透露，15年在台灣觀察球員的經驗，林維恩是最好的球員之一，「希望帶著他的態度、笑容去美國，不管有什麼困難，我們都在旁邊。感謝平鎮教練團和張滄彬老師，最近一年幫我們很多，簽到一名球員不見得是很容易的事，但過程其實很順利，感謝大家都很支持。」

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林維恩不僅擁有身高優勢，還有投球天賦，奧克蘭運動家隊國際部球探主管夏普（Steve Sharpe）則說，「他很懂得贏球，而且我們都知道，他也是一個很搞笑的球員。今天是旅美的開始，不管是隊友、家人、教練、球迷等，他一定會需要你們為他加油。」

長期在台灣觀察林維恩，希斯洛透露在林維恩國小時期就記住這個名字，「記得2017年，因為下雨的關係，有一個少棒盃賽（重光盃）在四強賽、冠軍戰同一天，很驚訝同一位投手，兩場投200球，還都贏球。」就此讓他印象很深刻並記住林維恩的名字。

林維恩不僅在場上展現變化球的優勢，還有控球的穩定性，希斯洛普強調，「觀察他懂得贏球這項特質是最要的，這種球員不好找。U18世界盃之前，我們就大概知道他的能力，而透過U18世界盃，在壓力大的比賽中投球，讓我們更相信他能有好表現。」

運動家非常看重林維恩，在正式簽約前就聘請體能教練指導他，等待簽證發下來之後，就會赴美向球隊報到，先安排到基地訓練。希斯洛普提到，「球隊將以先發投手培養他，他有這樣能力，一定有機會。」

場上很認真但私底下卻有很會搞笑的個性，希斯洛普認為這項特質有加分效果，「這不是壞事，因為到了新的文化或環境，如果有這樣的能力，人與人之間會比較好相處。他真的很好笑，看過很多他好笑的一面，大家都知道模仿柯文哲的影片，是最好笑的一段。」

關鍵字： 運動家林維恩平鎮高中台灣球員投球天賦

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