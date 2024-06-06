快訊／林維恩超過4千萬加盟運動家　超越郭泓志旅美左投最高身價

▲林維恩加盟運動家。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

去年U18世界盃平鎮高中左投林維恩不僅在對荷蘭、南韓兩戰強勢封鎖，冠軍戰後援上場也成功壓制不再失分，投球實力獲得美職運動家隊的青睞，簽下一紙總額135萬美元（約新台幣4350萬元）的合約。

林維恩擁有近190公分的身高優勢，去年U18世界盃扮演抗韓英雄，吸引不少美、日、韓職棒關注。國中身高僅175公分的林維恩，剛進平鎮高中時球速僅 125公里，個性不服輸的他接受重量訓練，經過一年多苦練，身高一年就抽高至188公分。

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林維恩去年黑豹旗曾對穀保家商單場飆13K，演出完封勝，高三持續進步，木棒聯賽又對陣穀保家商，先發4局失2分，突破最快球速達到148公里。

不僅有速球，林維恩也有多樣變化球，投手教練羅健銘提到，直球尾勁是優勢，但也看好拿手變速球在旅美生涯有所發揮。

台灣旅美簽約金過去破百萬美元的球員合計有8位，其中左投只有郭泓志，當時簽下125萬美元合約，林維恩公佈合約總額135萬美元超越郭泓志，成為史上簽約金最高的旅美左投，所有旅美球員中，史上排名第6高。

林維恩的棒球夢一路走來接受過不少人的幫助，知恩感恩的他也萌生回饋母校的念頭，在確認加盟運動家隊後，決定分別捐贈 10萬（台幣）給桃園市龜山國小、15 萬給桃園市新明國中、20 萬給桃園市平鎮高中。

桃園市棒球總顧問張滄彬老師表示：「維恩這孩子練得很勤，從龜山國小、新明國中到平鎮高中，一路走來很不容易，今天能夠獲得運動家隊的青睞，也是我們桃園的驕傲，他有這份心捐贈回饋母校我也感到很欣慰。」