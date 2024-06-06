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玉山盃／新北市關鍵時刻幸運安打連連　力克南投縣晉4強

▲玉山盃新北市郭宸安、張乙安。（圖／棒協提供）

▲玉山盃新北市郭宸安。（圖／棒協提供）

記者簡名杉／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽今(6)日由A組勝部冠軍戰打頭陣，由新北市交手南投縣，此戰原訂昨天展開，但因雨順延到今天，本場比賽贏球的一方就能直接進4強，輸球的一方則將在下午一日兩戰，隨即進行敗部賽事，本場比賽雙方一度形成投手戰，不過新北市靠著先發投手郭宸安完全封鎖南投縣打線，加上關鍵時刻幸運安打連連，最終順利以7比0完封南投縣，收下第一張4強門票。

首局新北市就有攻勢，首棒打者游承勳選到四壞球保送上壘，接著他馬上盜上二壘，下一棒張乙安補上左外野長打，突破南投縣的先發投手黃錫安，為新北市首開紀錄。

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次局新北市一度靠著黃錫安的投手犯規再度攻佔得點圈，但最終黃錫安成功化解危機，沒有讓失分擴大，然而新北市在3局上又有攻勢展開，游承勳敲出落點巧妙的德州安打，接著張乙安收打敲安，為新北市帶來一、三壘有人的局面，主砲陳睦衡此時擊出高飛犧牲打，打下新北市第2分。

新北市於5局攻勢再開，游承勳選到此役第二次四壞球保送，張乙安補上一支游擊、左外野之間落地的巧妙安打，接著陳睦衡再度選到保送，新北市形成滿壘，也把南投縣先發投手黃錫安打下場，南投縣此時換上左投沈彥宏接替，新北市也把握對方換投的機會，靠著高飛犧牲打以及對方內野手的守備瑕疵，再補進2分。

南投縣此役前5局雖然有幾次站上得點圈的機會，但都沒能攻下分數，而6局下半他們再度有得分大好機會，面對新北市左投余冠諭，靠著兩支安打以及一次觸身球攻佔滿壘，此時新北市換上右投陳善宇守成，他一上場就先飆K，隨後讓對方敲出飛球出局，化解一人出局、滿壘的大危機，為新北市力保不失，也澆熄南投縣的反撲氣燄，新北市7局上再用接連安打打下3分，穩穩鎖定勝局。

本場比賽新北市推出由富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安先發，雖然首局他就被南投縣攻佔三壘，但是成功讓對方打者打出內野滾地球，將跑者觸殺在本壘前，幸運化解危機，最終他主投4局，只被南投縣打者敲出2支安打，送出3K、2次保送、無失分，順利摘下勝投。

賽後新北市總教練鄭志強透露，此役原訂要推出王牌投手蕭齊先發，但因為昨天因雨延賽，導致球隊要進行三連戰，才改由郭宸安主投，這場比賽郭宸安的球速有出來，但準度差一點，如果能再修正的話，會是高三球員畢業後球隊的重要主力先發。

球隊打線此役雖然擊出10支安打，但有不少幸運的德州安打，鄭志強教練坦言，由於對手的球速並不算快，所以今天自家打者的出棒節奏有受影響，還要再調整。

▲玉山盃新北市郭宸安、張乙安。（圖／棒協提供）

▲玉山盃新北市張乙安。（圖／棒協提供）

本屆玉山盃首次上場就擊出四安「鐵支」的張乙安坦言，因為自己先前打擊狀況不好，修正自己的動作之後，今天才首次上場，「有上場就要把握！」此役敲出幾支幸運安打，張乙安搔搔頭笑答，「老天爺有幫助。」

關鍵字： 新北市玉山盃郭宸安

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