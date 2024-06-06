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大谷翔平無懼161公里火球開轟寫個人紀錄　道奇投手崩盤2連敗

記者楊舒帆／綜合報導

道奇6日（台灣時間）與海盜交手，大谷翔平第二打席轟出全壘打，不過道奇投手群崩盤，最終以6比10落敗。

海盜2局下單局灌進7分，道奇陷入落後，大谷翔平首打席與海盜狀元郎斯肯斯對決遭到100.8英里（约合162.2公里）火球揮空三振，第二打席就轟出兩分砲復仇，這發全壘打的擊球初速為105.6英里（約170公里）、飛行距離415英尺。 

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平無懼100.1英里（約161公里）火球照樣開轟，這是他生涯至今186發全壘打中，遇過最快的球速。差點超過道奇紀錄，蒙西（Max Muncy）曾在2022年8月13日面對101.2英里開轟。

海盜持續保持領先，5局下、7局下都有進帳分數。道奇分別在5局上由佩哈斯（Andy Pages）開砲，6局上海伍德（Jason Heyward）掃二壘安打後，利用隊友滾地球推進上三壘，海盜捕手發生捕逸跑回1分。7局上史密斯（Will Smith）適時安打追加1分，8局上拉克斯（Gavin Lux）適時安打也進帳1分，不過最終仍以6比10落敗。帕克斯頓（James Paxton）先發1.2局，失7分吞敗。

大谷翔平第三打席也敲安打，此戰5打數2安打，包含1轟，貢獻2打點，吞下2K，打擊率0.322。

關鍵字： 大谷翔平道奇海盜全壘打MLB

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