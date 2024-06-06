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昔NBA榜眼談首個海外賽季突然哭了　帕克屢重傷被裁：感激的淚水

記者游郁香／綜合報導

2014年NBA榜眼帕克(Jabari Parker)曾是很被看好的天才前鋒，卻在生涯初期就2度遭逢前十字韌帶傷勢，2022年被塞爾提克釋出後，他超過1年未獲任何球隊青睞，去年夏天轉投歐陸賽場，加盟西甲豪門巴塞隆納。他日前被問到首個海外賽季時，突然激動哭了，他事後解釋那是感激的淚水。

▲▼2014年NBA榜眼帕克談到生涯首個海外賽季突然哭了。（圖／翻攝自X／Jijantes FC）

▲2014年NBA榜眼帕克談到生涯首個海外賽季突然哭了。（圖／翻攝自X／Jijantes FC）

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帕克來自NCAA名門杜克大學，2014年NBA選秀會被公鹿以榜眼籤相中，他在密爾瓦基待了4季，2016-17賽季曾繳出場均20.1分、6.1籃板、2.8助攻的優質表現，但期間他兩度因前十字韌帶傷勢倒下，之後成了「浪人」，輾轉待過公牛、巫師、老鷹、國王和塞爾提克。

帕克最後一次出現在NBA賽場是2022年1月，他在季中被綠衫軍釋出，隨後的2022-23賽季，他未獲任何球隊青睞，直到去年夏天才被老東家公鹿列入夏季聯賽陣容，卻因家庭因素未能成行，8月他宣布轉投西甲豪門巴薩，與幾位前NBA球員盧比歐(Ricky Rubio)、埃爾南戈麥斯(Willy Hernangomez)和沙托蘭斯基(Tomas Satoransky)成為隊友，他本季場均上場21.7分高居全隊第2，並以場均12.4分成為球隊的頭號得分手，命中率達到50%。

▲▼2014年NBA榜眼帕克本季在西甲豪門巴薩重新開始 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年NBA榜眼帕克本季在西甲豪門巴薩重新開始 。（圖／達志影像／美聯社）

巴薩本季名列西甲例行賽第3，季後賽準決賽敗給皇家馬德里，歐洲聯賽季後賽則止步8強。在西甲季後賽場均能砍18.2分、4籃板的帕克，被問到生涯首個海外賽季時，他突然沉默了數秒，情緒顯得很激動，並用手擦去了淚水，記者關心他「還好嗎？」他嘗試緩和情緒卻依舊無法言語，記者只能結束訪問。

帕克突然落淚的影片在社群媒體上瘋傳，他事後解釋，那是「感激的淚水」，「我曾經不確定自己是否還能再打球。在巴塞隆納，我重新找回對籃球的熱愛。」

事實上，那是一段近3分鐘的訪問，前2分鐘帕克侃侃而談，他提到這一年是「美好的經歷」，但也不容易。

▲▼2014年NBA榜眼帕克本季在西甲豪門巴薩重新開始 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年NBA榜眼帕克本季在西甲豪門巴薩重新開始 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA巴薩西甲公鹿帕克Jabari Parker

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