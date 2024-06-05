看奧運隊友杜蘭特上夜店「不忘練投」　柯瑞超嗨連喊3次美國隊

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)2019年夏天離開灣區後，僅贏過2個季後賽系列賽，今年首輪就被灰狼橫掃，早早放暑假的他日前出現在一家夜店，他在舞池裡不忘練投，畫面引起熱議，他的巴黎奧運隊友、灣區天王柯瑞(Stephen Curry)也現身影片下方嗨喊，「美國隊！美國隊！美國隊！」

35歲的NBA超級巨星杜蘭特是一名不折不扣的「籃球痴」，至今仍是黃金單身漢的他，生活完全以籃球為中心，連日前被目擊上夜店，他都在舞池中練習跳投，甚至搭配切入試探步不斷演練，認真態度讓眾人只能服了。

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杜蘭特昔日在勇士的隊友柯瑞，也在社群媒體上對杜蘭特夜店「空氣跳投」影片按讚，並打趣回應，「美國隊！美國隊！美國隊！」顯然已經迫不及待要在巴黎奧運重新聯手KD，兩人曾一起征戰過3季，贏得2座總冠軍，不過在奧運搭檔倒是頭一次。

曾歷經阿基里斯腱重傷的杜蘭特，從2012倫敦奧運開始，累計了3枚奧運金牌，今年將挑戰個人奧運第4金，他先前曾發下豪語，「我想要真正展示我們(美國隊)球員的宰制力，像是贏對手40、50分，我想做到這一點。」

美國隊此次組成夢幻隊，目標直指奧運5連霸，由3大天王巨星詹姆斯(LeBron James)、柯瑞和杜蘭特領銜，加上七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)、湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)、太陽砍將布克(Devin Booker)、灰狼蟻人艾德華茲(Anthony Edwards)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、哈樂戴(Jrue Holiday)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)及溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)。