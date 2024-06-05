大聯盟賭博醜聞！馬坎諾終身禁賽、4球員禁賽1年　投注海盜都輸

▲教士隊內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）去年在海盜隊下注大聯盟比賽 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國職棒大聯盟今天（5日）正式宣佈，已對聖地牙哥教士隊內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）處以終身禁賽，原因是內部調查發現馬坎諾投注大聯盟賽事，包括在傷兵名單期間下注所處球隊海盜的比賽，另有4名球員遭禁賽1年。

根據大聯盟調查，24歲的馬卡諾在2022年10月中至2023年11月初，共進行了387次與棒球相關的投注，總金額超過15萬美元（約485萬新台幣），其中231次投注是大聯盟比賽，而這231次投注中有25次是海盜的比賽，但當時他因膝傷而在傷兵名單，而他下的這25場有關海盜的賽事全部都輸，有關大聯盟的賽事勝率僅4.3%。

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大聯盟還宣布，另外4名球員因投注被禁賽1年，這4名球員分別是運動家投手凱利（Michael Kelly）和3名小聯盟球員，教士投手葛倫（Jay Groome）、費城人內野手羅德里茲（José Rodríguez）、響尾蛇投手薩爾弗蘭克（Andrew Saalfrank），經調查顯示他們所下注都不是與自己所屬球隊的比賽，因此各處以1年禁賽。

棒球界今年才發生道奇明星球員大谷翔平的前翻譯水原一平盜用將近1700萬美元，償還非法賭博債務而被判刑，大谷並未涉及簽賭，但這個事件在今年球季前占據了新聞頭條；NBA也在今年調查出24歲暴龍中鋒J.波特（Jontay Porter）「違規投注」，而將他終身禁賽。

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍中鋒J.波特（Jontay Porter）涉賭遭終身禁賽。（圖／VCG）