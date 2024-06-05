海盜新秀瓊斯速球飆破101英里！　狂斬大谷翔平三振

Jared Jones vs. Shohei Ohtani ????



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實習記者李立祥／綜合報導

匹茲堡海盜今天（5日）靠著22歲的先發投手瓊斯（Jared Jones）6局無失分表現，以1比0擊敗洛杉磯道奇，而他最精彩的表現就是以101英里（約162.5公里）速球三振大谷翔平。

蘇文斯基（Jack Suwinski）在第3局敲出的陽春砲，除了是海盜唯一得分，也是全場唯一的分數，幫助瓊斯獲得本季第4勝。有趣的是，瓊斯在加州拉米拉達（La Mirada）長大，他就讀的高中距離道奇主場只有23英里（約37公里），本場比賽也是他首度對道奇先發。

瓊斯第1局就火球連發，用101英里（約162.5公里）火球三振大谷翔平，該局還飆出101.3英里（約163公里）和101.4英里（約163.1公里）的速球，這是自Statcast2008年開始追蹤以來，海盜先發投手投出第3和第4快的球，僅次於斯肯斯（Paul Skenes）的101.9英里（約163.9公里），和柯爾（Gerrit Cole）2013年效力海盜時投出的101.7英里（約163.7公里）。

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3局上瓊斯用90.4英里變速球讓大谷翔平打出游擊滾地球造成雙殺，5局上改用88.7英里滑球，讓大谷翔平擦棒被捕三振出局。

本季瓊斯的速球均速為97.2英里（約156.4公里），在至少投出750球的投手中排名第3，而本場首局，他的速球均速為100.3英里（約161.4公里）。

▲海盜22歲先發投手瓊斯（Jared Jones）。（圖／達志影像／美聯社）