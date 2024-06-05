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謝淑薇首闖法網混雙4強　將與英美聯軍爭冠軍賽門票

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基在法國網球公開賽混雙8強賽，以6比3、6比4扳倒頭號種子澳洲組合培瑞斯與伊布登，生涯首度闖進法網混雙4強。

謝淑薇今年澳洲網球公開賽混雙與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）首度合作就捧冠，這次法網再度攜手，延續澳網奪冠氣勢，賽前拿下2連勝、闖進8強。

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謝淑薇過去參加法網混雙最佳成績為16強，今年已締造新猷，8強賽碰上頭號種子澳洲組合培瑞斯（Ellen Perez）與伊布登（Matthew Ebden）。

▲▼台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基勇奪澳網混雙冠軍。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

兩組人馬首盤歷經兩度互破，「台波聯軍」第8局把握機會、再度攻破對手發球局，以6比3搶下首盤。

次盤「台波聯軍」率先破發後，面對對手第7局頑強抵抗、一連化解4個破發點，「台波聯軍」穩住陣腳，繼續保有領先優勢，最終以6比4迎接勝利。

謝淑薇這次女雙雖在次輪止步、無緣拚衛冕，而搭檔傑林斯基男雙則在16強賽出局，但2人混雙都有所斬獲，聯手搶下在紅土大滿貫首張混雙4強門票。

「台波聯軍」今晚將在混雙4強賽登場，對手將是英國的斯庫普斯基（Neal Skupski）與美國的柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），雙方繼今年澳網冠軍賽後，再度狹路相逢。

關鍵字： 網球謝淑薇法網

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