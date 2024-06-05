快訊／水原一平認竊5.5億「最高恐關33年」！　大谷翔平首發聲

▲水原一平認罪，面臨最高33年刑期。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

道奇隊日本知名球星大谷翔平前翻譯水原一平，涉嫌賭博與竊盜案正式落幕，水原一平向法院認罪，坦承竊取大谷約1700萬美元（約新台幣5.5億元）。法院預計在10月25日宣判結果，水原一平面臨最高33年刑期。

綜合外電報導，水原一平在法庭上表示，在為「受害者A」工作期間，因為有權限進入他的帳戶，因此在欠下大量賭債後，從大谷的銀行轉帳為自己解套。水原一平除了面臨牢獄之災外，還可能有其他後果，包括被遣返回日本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水原一平認罪，大聯盟隨後發布聲明，基於公開的聯邦調查結果與大聯盟收集的資訊，確認大谷翔平就是本起詐欺案的受害者。道奇隊同步發布官方聲明，表示很高興球隊與大谷翔平都能將事件拋諸腦後，一同追求世界大賽冠軍。

大谷翔平聲明，如今所有調查已完成，水原一平全面認罪對他與家人而言是一大解脫，感謝當局迅速且徹底地完成調查，並揭露證據還原真相。他說這段時間充滿挑戰，因此要誠摯地感謝球隊給予的支持，「以及我的家人、經紀人、代理機構、律師以及顧問還有整個道奇球團。是時候結束這一篇章，繼續向前專注在打球與贏球了。」