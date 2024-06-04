馬坎諾去年受傷簽賭恐終身禁賽　教士隊聲明：事發在其他球隊

▲教士隊內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）去年在海盜隊下注大聯盟比賽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

根據《華爾街日報》報導，聖地牙哥教士隊內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）由於涉嫌在比賽中下注大聯盟賽事，可能面臨終身禁賽的處罰。

據報導，馬坎諾上賽季在匹茲堡海盜隊傷兵名單上時，下注了多場涉及海盜隊的比賽。目前還不清楚這些賭注的具體內容。另外還有4名球員也因涉嫌在小聯盟比賽中下注而被調查。

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儘管馬坎諾的調查仍在進行中，但據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，馬坎諾可能會遭到終身禁賽。

24歲馬坎諾去年在海盜隊時因右膝前十字韌帶撕裂受傷，目前在恢復中，教士隊在去年休賽期與他簽下1年合約。馬坎諾今年賽季還沒有在教士隊出賽，他在2023年受傷後下注了海盜隊的比賽。

「我們知道美國職棒大聯盟正在就涉及某一名球員的事情進行調查，該球員當時是其他球隊的球員，並不屬於聖地牙哥教士隊，」教士隊在一份聲明中表示，「在調查程序完成之前，我們不會再做進一步評論。」

馬坎諾、大聯盟和球員工會都拒絕發表評論。

美國大聯盟禁止球員在棒球比賽中下注，可以合法地在其他體育項目上下注。在自己所在球隊以外的棒球比賽上下注的球員，將被處以1年禁賽，而在自己所在球隊下注最重將會終身禁賽。

道奇隊明星球員大谷翔平的前翻譯水原一平因涉嫌盜用將近1700萬美元，償還非法賭博的賭債而被判有罪。大谷並未涉及簽賭，這個事件在今年球季前占據了體育的頭條。