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快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

▲▼PLG職籃新竹攻城獅高國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲PLG職籃新竹攻城獅高國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹攻城獅2日在主場以4分差不敵桃園璞園領航猿，無緣進軍PLG總決賽，不料事隔一天，陣中後場王牌高國豪卻疑似因捲入與哥哥高國強妻子「劉小姐」感情糾紛，緊急發出聲明澄清「無任何不正常往來」，並強調劉小姐言論已侵害他及配偶名譽，請對方自重勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。

據了解，高國豪日前疑似遭哥哥高國強愛妻在個人社群指控「私約」，在今年5月中時他就一度在IG限時怒嗆「劉姓小姐，不知道的事情不要瞎雞巴講」。而他的妻子也在IG發文聲援丈夫，表示「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」關係令人霧裡看花。

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高國豪聲明如下：

主旨：本律師謹代本所當事人高國豪先生聲明，高國豪先生未與劉家菱小姐有任何不正常往來，至於劉家菱小姐對外散佈不實謠言部分，已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團問之關係，爰特此聲明，謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。

說明：
一、緣劉家菱小姐係高國豪先生之哥哥即高國強之配偶，雙方屬於姻親關係，本人對於劉家菱小姐亦有所敬重，日常甚少聯繫，縱有互動也屬正常姻親關係之交往份際，先予敘明。

二、對於近日高國豪先生收受不實謠言訊息，略以：①高國豪先生以社交平台 instagram私訊劉家菱小姐，以不正常之方式邀約外出；②指稱高國豪先生之配偶係交往關係之第三者；③指涉高國豪先生行為不當，於職業球隊之合約到期後，未有球隊會與高國豪先生簽約云云，均係由劉家菱小姐以私訊之方式向不特定人散佈不實言論乙事。

三、上開言論①之部分，已指涉高國豪先生於婚姻關係中有不正常之交往，試圖毀損高國豪先生婚姻上之名聲；言論②之部分，指涉高國豪先生於前段交往關係複雜，有劈腿之行為，更以「第三者」之名詆毀高國豪先生之配偶，試圖毀損高國豪先生及其配偶之名譽；言論③之部分，更以不實言論詆毀高國豪先生身為職業球員之評價。劉家菱小姐上開所為雖非向公眾公開，然對不特定多數人私訊不實訊息之行為，仍涉犯刑法之誹謗罪責。

四、高國豪先生身為職業運動員，專注於職業運動賽事，並將個人時間奉獻給家庭及籃球，為臺灣職業籃球體壇發展不遺餘力。而劉家菱小姐上開言論已然影響高國豪先生及其配偶之名譽，家庭婚姻等私事為基本人權不容污衊，對於藉由散布不實訊息達到提升自身價值之行為，為法所不許。爰委託本律師聲明如上，希冀劉家菱小姐切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責，恕無寬貸。

▼高國豪發出聲明自清。（點圖可放大／翻攝自IG／kaooscar）

▲高國豪發出聲明自清。（點圖可放大／翻攝自IG／kaooscar）

關鍵字： 籃球新竹攻城獅高國豪劉家菱感情糾紛

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