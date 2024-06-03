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唐西奇「超派保鑣」華盛頓好勵志　完成5年級立下的5大目標

▲▼金童唐西奇的「超派保鑣」華盛頓完成5年級立下的5大目標。（圖／記者游郁香製）

▲金童唐西奇的「超派保鑣」華盛頓完成5年級立下的5大目標。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

今年季中才來到獨行俠的大前鋒華盛頓(P.J. Washington)，迅速融入團隊成為不動先發，還在季後賽充當「金童」唐西奇(Luka Doncic)的保鑣，擺出「超派」雙手交叉姿勢，意外成為他個人招牌動作。這位25歲前鋒將爭奪生涯首冠，達拉斯媒體報導，他完成自己5年級立下的5大目標，讓球迷直呼好勵志。

華盛頓來自肯塔基州路易維爾，在家鄉就讀肯塔基大學，2019年投入NBA選秀，首輪第12順位被黃蜂相中，生涯首戰就飆出27分、4籃板、1助攻、1抄截和1阻攻，砍進NBA史上首秀最多的7顆三分，最終他入選了年度新秀第2隊。

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華盛頓前4.5季都待在夏洛特，單場最高分出現在2021年3月1日作客國王轟下42分。他在今年季中迎來生涯大轉折，被獨行俠網羅入隊，與另一位新援加福德(Daniel Gafford)幾乎可說是「無縫接軌」，馬上融入團隊，大大提升達拉斯前場攻守戰力。

▲▼獨行俠華盛頓、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠華盛頓。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓今年前3輪季後賽全勤打了17場，繳出場均13.6分、6.7籃板和1.4助攻，場均能砍2.4顆三分，外線命中率36.3%，是獨行俠能闖進西區冠軍賽的功臣之一。

他在東區倒數的黃蜂開始這個賽季，最終成為西區冠軍成員，讓熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)忍不住驚呼，「你是怎麼從夏洛特到總冠軍賽的？你真的從泥淖中脫穎而出。」

▲▼加福德、華盛頓擺脫大爛隊來到獨行俠，成為西區冠軍成員。（圖／記者游郁香製）

▲加福德、華盛頓擺脫大爛隊來到獨行俠，成為西區冠軍成員。（圖／記者游郁香製）

達拉斯媒體披露另一個華盛頓的勵志故事，他在小學5年級時曾立下5個目標，包括入選麥當勞全美高中明星賽、進入肯塔基大學、替美國男籃打球、成為NBA樂透新秀、為獨行俠效力，這10幾年來他一步一步完成當初的目標。

華盛頓是2017年麥當勞全美高中明星賽球員，同年他進入家鄉大學肯塔基就讀，代表美國男籃出征U19世界盃，並成為2019年NBA第12順位樂透新秀，今年季中如願披上獨行俠戰袍。

球迷看到華盛頓「美夢成真」，如今還將爭奪生涯首座NBA總冠軍，大讚好勵志，「哇，這真是美麗而鼓舞人心。」

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇華盛頓

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