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「夜市球王」曾俊欣ATP挑戰賽封王　3個月內男單第2冠

▲▼ 「夜市球王」曾俊欣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「夜市球王」曾俊欣 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

世界職業網球協會（ATP）義大利維成薩站男單冠軍賽今晚登場，台灣好手曾俊欣以直落2勝阿根廷圖盧傑利蒂，獲本季單打第2座、生涯第5座ATP挑戰賽冠軍，也是3個月內第2冠。

22歲的曾俊欣在2022年8月生涯最佳排名曾到第83名，但近2年歷經傷勢低潮、排名下滑，今年重新調整出發，3月在匈牙利舉行的挑戰賽男單封王，睽違近2年再度拿到ATP挑戰賽金盃，不到1個月的時間，又在義大利巴勒達（Barletta）挑戰賽，奪得ATP挑戰賽雙打首冠。

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▲亞運網球曾俊欣、「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴。（圖／中華奧會提供）

▲曾俊欣。（圖／資料照）

世界排名第253名的曾俊欣這次前往義大利維成薩（Vicenza）參加ATP挑戰賽，前4輪都以直落2過關，包括4強賽淘汰頭號種子、地主義大利選手帕薩羅（Francesco Passaro），闖進冠軍戰。

曾俊欣冠軍賽對手為排名第169名阿根廷選手圖盧傑利蒂（Marco Trungelliti），曾俊欣開賽連保帶破、取得3比0領先，並以6比3搶下首盤。

雙方次盤前段上演破發大戰，曾俊欣穩住陣腳，並在第7局再度攻破對手發球局，儘管被對手化解1個冠軍點，仍順利以6比2迎接勝利，本週5戰全勝、以1盤未失之姿成功登頂。

這也是曾俊欣繼3月男單封王以來，本季第2座ATP挑戰賽單打冠軍，生涯第5冠到手。

關鍵字： 網球曾俊欣

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