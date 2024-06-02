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不打籃球了！李晴晴回歸跳高　「享受當下」珍惜選手生涯

▲台灣國際田徑公開賽李晴晴、林昱堂、楊俊瀚。（圖／田徑協會提供）

▲台灣國際田徑公開賽李晴晴。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽今(2)日展開第二天賽程，雖然整天滂沱大雨不停，但台灣跳高女將李晴晴仍在女子跳高項目以1.70公尺，與日本好手青山夏实並列銀牌，去年杭州亞運後，曾透露轉換跑道打籃球的她，透露練了幾次之後，覺得不習慣，加上還是喜歡跳高，所以重回老本行，因為還不想轉任教練，所以現在享受每個當下，珍惜能當選手的時光。

今天全台都受到雨勢影響，尤其台北田徑場，從早就下起滂沱大雨，不過李晴晴透露，這並不是她第一次遇到在下豪雨的時候比賽，她指出去年5月在日本比賽時就曾遇過，但她表示今天能有這樣的表現，她非常滿意。

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由於去年亞運後宣布將轉戰籃球圈，所以李晴晴也就此離開國訓中心培訓，她透露自己真的有去練籃球，但因為不習慣加上身體感覺快受傷，所以沒有繼續練下去，最後因為對於跳高的熱愛，再次重回跳高老本行。

她透露，離開國訓中心之後，有很多自己的時間，除了平常依舊會保持訓練之外，也能做更多自己想做的事，雖然現在大多是「吃老本」，但她認為能做自己的事情很值得，她指出先前才放了自己一個假，跟姊姊去澳洲墨爾本玩。

去年歷經世大運、亞運的洗禮，李晴晴坦言，雖然大家都很羨慕她有這段經歷，但卻讓原本都很樂觀開朗的她備感壓力，不只沒辦法享受比賽，更是一度去找心理老師諮商，所以才會宣布要去打籃球，而對於接下來的規劃，由於她自己並不想這麼快踏上教練之路，希望能把握當選手的每時每刻，會安排自己參加一些國內的比賽，享受當下。

▲台灣國際田徑公開賽李晴晴、林昱堂、楊俊瀚。（圖／田徑協會提供）

▲台灣國際田徑公開賽李晴晴。（圖／田徑協會提供）

關鍵字： 李晴晴跳高田徑

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