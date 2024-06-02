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確定了！法國巨星姆巴佩加盟皇馬　2月就做好決定下周官宣

記者游郁香／綜合報導

法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)上個月在個人社群媒體宣布，本季結束後離開他效力了7年的家鄉豪門巴黎聖日耳曼，因為他需要新的挑戰。知名足球記者羅馬諾(Fabrizio Romano)今(2)日搶先披露，這位25歲神級前鋒確定加盟西甲豪門皇家馬德里，他早在今年2月就做好這個決定。

▲▼法國巨星姆巴佩。（圖／CFP）

▲法國巨星姆巴佩。（圖／CFP）

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姆巴佩離隊傳聞幾乎每年都會出現，如今終於迎來結局，在他上個月11日親口宣布將離開大巴黎後，他的新東家在今日確定，就是與他「眉來眼去」數年的皇馬。他從小就夢想替皇馬效力，十分崇拜兩位皇馬傳奇球星席丹(Zinedine Zidane)與C羅(Cristiano Ronaldo)。

知名足球記者羅馬諾報導，雙方已經完成簽約，所有的程序都已完成，剛贏得隊史第15座歐冠冠軍的皇馬，預計下周正式宣布這個消息。羅馬諾指出，姆巴佩在今年2月就已決定要轉戰皇馬，多年後終於圓夢，現在已經可以將他視為皇馬的新成員。

這位法國天才前鋒2017年從摩納哥租借加盟大巴黎，在308場比賽中攻入256球，率隊6度贏下法甲聯賽冠軍，還拿下4座法國盃冠軍和兩座法國聯賽盃冠軍。不過他從未在歐冠賽場封王，最佳紀錄是2019-20賽季，在歐冠拿下亞軍。

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩上個月宣布離開大巴黎。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球皇馬姆巴佩

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