東奧200M金牌德格拉斯「預賽限定」　小試身手差點破紀錄

▲東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯在台灣國際田徑公開賽小試身手。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽今(2)日展開第二天賽程，加拿大短跑名將、東京奧運男子200公尺短跑金牌得主德格拉斯(Andre De Grasse)今天在預賽小試身手，由於行程及自身賽事規劃調整的關係，他在本屆賽事原訂就只跑一趟「預賽限定」，他最終跑出20秒30佳績，差點破大會紀錄，但因為超風速，所以並不計破紀錄。

這次比賽是德格拉斯第二度參加台灣國際田徑公開賽，他前一次是在2019年受邀來台參賽，該年賽事他以10秒11摘下男子100公尺項目金牌，更發下豪語會在東金奧運奪金，最終他真的在東奧的200公尺項目實現諾言，摘下加拿大歷史上奧運男子200公尺項目的首面金牌。

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今天德格拉斯在200公尺預賽與「台灣最速男」楊俊瀚以及日本好手上山紘輝、飯塚翔太同分在第三組，因為賽事規劃的關係，德格拉斯在賽前就預告他在這屆賽事僅會參加預賽，全力跑一趟200公尺，為後續賽事做調整，最終他跑出20秒30佳績，若不是因為超風速，就會寫下賽會新紀錄。

德格拉斯賽後談到自己表現始終維持穩定的原因，「我就是做好我的訓練，保持耐心並完成教練要求我所做的，我會盡我所能拿出好表現，幫助我的國家拿下榮譽，目標是拿下冠軍。」

第二次來到台灣，這次還跟著太太、美國女子跨欄名將阿麗(Nia Ali)一同參賽，德格拉斯表示他非常開心能再次造訪台灣，這一次來台有比較多時間能四處走走，不只體驗台灣文化、美食，也去了台北101跟一些台灣的廟宇，是非常有趣的經歷。

高中曾是籃球校隊的德格拉斯，不僅十分熱愛籃球，也曾踏上NBA名人賽舞台，而近期台灣職籃PLG正熱烈展開季後賽，曾幫助他家鄉球隊多倫多暴龍奪冠的林書豪，代表新北國王在季後賽拚鬥當中，德格拉斯坦言他非常想到場看比賽，但他今晚就要離台，希望下次有機會待更久，能順便安排看場球賽。