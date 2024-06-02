鈴木誠也轟滿貫技驚四座　小熊逆轉勝紅人終止三連敗

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（2日）在主場迎戰辛辛那提紅人，即便開局處於四分落後，小熊靠著日籍好手鈴木誠也在二局下半轟出一發追平比數的滿貫砲逐漸收復失土，最後史旺森（Dansby Swanson）八下貢獻一支兩分打點的超前轟，終場小熊就以7比5擊敗紅人，結束近期三連敗低潮。

二局上半，客隊紅人率先展開攻勢，安打與保送擠成滿壘後梅里（Luke Maile）打出一個外野飛球，沒想到外野手鈴木誠也站定位後竟然發生接球失誤，由於是兩出局，紅人三位跑者一口氣全部跑回本壘得分，紅人3比0領先，隨後費爾柴德（Stuart Fairchild）的適時安打幫助球隊拉開領先優勢，紅人帶著4分優勢結束二局上半的進攻。

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二局下半，主場小熊開啟追分模式，選到三次保送形成滿壘，第二棒鈴木誠也在纏鬥七顆球後相中一顆98英里的速球，一棒將小白球扛到左外野大牆形成追平比數的滿貫全壘打。三局下更是靠著霍納（Nico Hoerner）的安打將比數改寫至5比4。

紅人在四局追平比分，兩隊之後就一直沒能攻下分數直到八局下半，小熊強打史旺森面對紅人後援西姆斯（Lucas Sims）時擊出超前比分的兩分砲，終場小熊就以7比5收下勝利，在主場結束三連敗。

鈴木誠也今天4打數2安打，包含1支三壘安打和1發滿貫砲，賽後打擊率升至0.265，攻擊指數為0.778。此外根據統計數據指出，鈴木誠也成為大聯盟史上第一位，在同場比賽發生失誤讓球隊丟掉3分，同時又敲出滿貫全壘打的球員。