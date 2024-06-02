湖人留住今年17順位有利選詹皇之子？洛城去年17號新秀存在感超低

▲湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘確定將戴維斯(Anthony Davis)交易案中，得到的最後一枚首輪籤推遲到2025年再使用，湖人因此留住今年選秀會第17順位，美國媒體《Fadeaway World》指出，這讓湖人能以首輪第17號籤選進「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，避免他遭別隊「攔胡」。

「詹皇之子」布朗尼的經紀人保羅(Rich Paul)日前宣布，他不會再回到大學賽場，也不會接受雙向合約。儘管187公分的布朗尼在南加大的菜鳥季表現平庸，但他的身分特殊，吸引超過10支球隊邀他試訓。不過他只接受少數幾隊的邀約，包括老爸詹姆斯(LeBron James)所屬的湖人與擁有3巨頭的太陽。

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▲天王詹姆斯大兒子布朗尼體測結果 。（圖／記者游郁香製）

據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，鵜鶘正式放棄使用湖人今年首輪第17號籤，這意味著紫金大軍連2年都握有第17順位選秀權，去年洛城相中「雙能衛」胡德-希菲諾(Jalen Hood-Schifino)，他在夏季聯賽表現出色，熱身賽卻受到膝傷困擾還有背部痙攣，本季僅出賽21場，場均上場5.2分鐘，存在感極低，今年3月就因動刀治療背傷而整季報銷。

當初在胡德-希菲諾之後才被選到的第18順位新一代「飄髮哥」小哈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)、第19順位的波傑姆斯基(Brandin Podziemski)本季分別成為熱火與勇士的主力，還攜手入選年度新秀第1隊，這讓洛城高層十分尷尬。

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

鵜鶘將從湖人手中獲得的最後一枚首輪籤推遲到2025年再使用，這替「詹皇之子」布朗尼前進洛城鋪平了道路。《Fadeaway World》指出，湖人一直是最可能在選秀會選中布朗尼的隊伍之一，「雖然其他球隊如太陽和勇士也與布朗尼有所聯繫，但湖人可能是唯一願意在選秀會優先考慮他的球隊。」

不少選秀專家都直言，布朗尼並不是一位高水準的潛力新秀，這意味著多數擁有高順位選秀權的球隊不會選他，除非他們覺得有很大機會能在自由市場得到他的老爸詹姆斯。

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）