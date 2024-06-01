「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

記者閔文昱／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台，所到之處都引起民眾爭睹，而他今天（1日）也受邀赴台北大巨蛋中信兄弟對味全龍之戰擔任開球嘉賓，並且穿上味全龍93號球衣成功開出漂亮好球，引起全場球迷的熱烈回應。至於「93號」所代表含意，如今也曝光了。

黃仁勳上周在美國職棒奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」中，首度擔任開球嘉賓，穿上93號球衣站上投手丘，獻上人生開球處女秀。開球完畢後，他立刻飛抵台灣，並應研華科技公司的邀請，來到台北大巨蛋再次擔任開球嘉賓，場內湧入了2萬9688名觀眾，刷新了史上例行賽單場最多觀眾數紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輝達創辦人黃仁勳身穿93號球衣，現身中職開球。（圖／記者林敬旻攝）

在開球前，黃仁勳先是接受味全龍總教練葉君璋投球的指導，隨後除了用中文致詞，更秀出流利的台語，並用英文表達對台灣的感謝，他表示台灣是NVIDIA非常珍視的合作夥伴，感謝多家台灣企業的長期合作。他也強調，台灣正處於AI時代的中心，對台灣來說，這是一個令人興奮的時刻。

另外，黃仁勳的93號球衣也引起了不少人的好奇，究竟這個數字背後有何玄機？事實上，「93」代表著NVIDIA創辦的年份1993年，從一家小公司發展為全球市值排名前5的巨無霸企業，30多年的歷程，「93」對黃仁勳而言已成為他無法忘懷的根本。