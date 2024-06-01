古林睿煬先發球探到場觀戰　林岳平：有自信都不怕

▲統一獅本土王牌古林睿煬。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／新北報導

統一獅今天（1日）由本土投手古林睿煬先發，已有近10隊外籍球隊球探到場觀看，統一獅總教練林岳平提醒古林睿煬保持正常起居及平常心，有自信什麼都不會怕。

古林睿煬今年出場時，場邊總會有不少球探到場，包含亞利桑那響尾蛇、辛辛那提紅人、費城費城人、西雅圖水手、匹茲堡海盜、洛杉磯道奇、紐約大都會等球隊球探都曾到場觀察古林睿煬。

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由於玉山盃青棒賽正在進行，吸引15支美職大聯盟、日職樂天金鷲、西武獅、軟銀鷹與日本火腿等4隊，今天多數球探也會到新莊觀看古林睿煬。

對於受到各隊球探關注，統一獅總教練林岳平知情。他表示，了解大家對古林的期待，只有要他平常心，該做什麼就做什麼，生活起居一切正常，不要特別展現出不一樣的自己，「有自信什麼都不會怕，希望他展現聯盟最有價值投手的一面」。

古林睿煬今年季末可以取得旅外自由球員年資，但如果要拿到可以直接到大聯盟的大合約，則需要6年，林岳平表示，古林隨時可以出國，3年出去只能簽小聯盟合約，入札大型合約要6年，還不到年限。

新人投手林紹恩也有國外球探關注，是否可以去打U23、12強或經典賽資格賽，林岳平表示，U23不適合，可以打但強度不是他再去打的比賽，12強比賽可以打，但經典賽要考慮，他的年紀跟強度不是頂尖那一個。