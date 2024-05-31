羅昂7局好投、郭阜林敲昏羅戈　猛獅完封悍將終於點燈

▲統一獅羅昂。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／新北報導

統一獅隊今(31)日到客場踢館近期三連勝、排名飆升到第二的富邦悍將，由於上半季已逼近尾聲，此役若獅隊能順利贏球，就能正式點亮魔術數字，本場比賽郭阜林跳出來當英雄，他在4局上掃出關鍵兩分彈，棒打悍將洋投羅戈，加上洋投羅昂7局無失分好投，猛獅終場以3比0完封悍將，加上樂天桃猿在澄清湖慘敗台鋼雄鷹，獅隊終於點亮魔術數字M15。

獅隊首局就由邱智呈、陳傑憲的連續安打攻佔得點圈，可惜最終無功而返，雙方打線到4局才再有生氣，獅隊四棒陳重廷敲安後，郭阜林補上本季首轟，掃出左外野方向兩分彈，為獅隊首開紀錄，雖然接下來的潘傑楷、陳重羽延續攻勢，再度攻佔得點圈，但許哲晏遭三振，沒能追加分數。

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5局上悍將「送禮」，該局獅隊首棒打者林佳緯擊出三壘方向滾地球，悍將三壘手董子恩卻傳偏，讓林佳緯藉著失誤站上一壘壘包，此時悍將更換投手，以左投張瑞麟取代先發洋投羅戈。

雖然張瑞麟一上場就將一壘上的林佳緯牽制出局，但他隨後對邱智呈投出觸身球，接著連送兩次四壞球保送，讓獅隊取得滿壘局面，下一棒的林安可擊出中外野方向高飛犧牲打，為獅隊打回保險分第3分。

雖然統一獅打線此役表現並不算突出，攻勢也不多，但先發投手羅昂威風凜凜，7局投球只讓悍將打線擊出零星3支安打，只投出1次保送、飆出3K，繳出本季第二場無失分的比賽，順利收下本季第三勝，此役4局失2分的羅戈，則苦吞本季第三敗。

