田徑國邀賽「升格」世界級！台灣好手將力抗18國近600強敵

▲「世界田總洲際巡迴賽台北站」明將正式開跑。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

2024台灣國際田徑公開賽將於明後兩天(6月1、2日)於台北田徑場盛大舉辦，這場國內最高水平的國際田徑賽事今年正式升格為「世界田總洲際巡迴賽台北站」，成為C級賽事後，更吸引世界頂尖好手參戰，東京奧運男子200公尺金牌德格拉斯(Andre De Grasse)、里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿麗(Nia Ali)這對夫妻檔、史上最年輕男子鏈球世界冠軍卡茲伯格(Ethan Katzberg)，以及大洋洲女子鏈球紀錄保持者布魯絲(Lauren Bruce)都紛紛應邀參戰！

本屆共計有18國596位田徑選手參賽，鄰近的韓國、日本、香港、印度、泰國、菲律賓、越南、新加坡都派出超過10名選手參賽，不僅韓國男子跳高紀錄保持者禹相赫(Sanghyeok Woo)和百米紀錄保持者金局潁(Kukyoung Kim)帶領25人代表團來台挑戰，泰國隊總人數更達29人之多，而日本隊雖僅16人參賽，不過陣中有日本女子跳遠第一的秦澄美鈴(Sumire Hata)、女子百米第二的兒玉芽生(Mei Kodama)等好手，台灣選手們將迎來史上最激烈的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣國際田徑公開賽對臺灣田徑選手是少有的主場優勢，如何把壓力轉換為助力就考驗選手臨場的應變，以及展現平常訓練的成果。百米賽場競爭激烈，除了韓國最速男金局潁曾創下10秒03韓國男子百米最佳成績，年僅23歲的印尼好手佐理(Lalu Muhammad Zohri)在2018年世界青年田徑錦標賽成為首位百米奪金的亞洲人，更於2019年跑出個人最佳的10秒03，這次都將強勢對地主選手發起挑戰。

楊俊瀚在2018年以20秒23的成績寫下200公尺全國紀錄，因此被封為「台灣最速男」，這次他將越級挑戰200公尺最佳成績19秒62的德格拉斯這座大山，同時還有曾在2022年世界田徑錦標賽跑出20秒26佳績的日本好手上山紘輝(Koki Ueyama)、今年賽季最佳成績20秒45的斯里蘭卡選手達沙納(Aruna Dharshana Singhapurage)也在一旁虎視眈眈。國際賽經驗豐富的楊俊瀚並不擔心，他表示，「比起超越對手，我更擔心無法超越自己。」強敵環伺下，期待台灣最速男能成功捍衛主場、衝進奧運。



美國跨欄名將阿麗已是三個孩子的媽，但生產並沒有阻止她的選手生涯，反而在產後滿血回歸，還在去年的鑽石聯賽摩納哥站女子100公尺跨欄項目中，以12秒30的成績創下個人最佳，面對身心如此強大的對手，「跨欄正妹」張博雅表示，「期待透過與這些優秀選手較量的過程去提升、突破自己，目標跨進13秒，跨進奧運。」專心回到欄架訓練後不斷突破自己的張博雅，去年杭州亞運跑出個人最佳13秒10，今年全大運再次跑進13秒11，盼與名將交手能壯大自己。

韓國男子跳高紀錄保持者禹相赫在2023鑽石聯賽年終總決賽中驚天一跳，以2公尺33奪金，讓世界看見亞洲人的跳高實力，目前就讀虎尾科大的跳高選手葉柏廷，在今年全大運上躍過2公尺30的橫桿，實現自己多年的目標，同時也刷新向俊賢在2015年高雄全運會2公尺29的紀錄。與傅兆玄、蔡維智同為臺灣跳高新世代的葉柏廷，在近距離與偶像接觸後表示，「賽事升級很令人興奮，我會把握這次機會，觀察其他選手的動作和技巧，從中學習去突破自我。」



除了亞洲各國田徑菁英，即將代表台灣前進巴黎奧運的跳遠選手林昱堂也將站上台北田徑場的舞台，他於去年7月的亞洲田徑錦標賽跳出破全國紀錄的8公尺40奪金，順利達標奧運資格，這次的台灣國際田徑公開賽將是出發巴黎奧運前的熱身賽，其餘尚在爭取最後機會的楊俊瀚、張博雅、葉柏廷、傅兆玄、蔡維智、余雅倩等台灣健兒也將出賽為地主爭取獎牌，以賽代訓為前進巴黎奧運做最後衝刺。