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擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

記者游郁香／綜合報導

獨行俠挺進睽違13年的NBA總冠軍賽，對陣中兩位主力華盛頓(P.J. Washington)與加福德(Daniel Gafford)來說，本季有如奇幻旅程，兩人上半季分別效力在東區倒數的黃蜂、巫師，季中才來到達拉斯，隨即幫助新東家「奮起」，鎖定西區第5種子，還殺進總冠軍賽，華盛頓興奮高呼，「我們從谷底走到了巔峰！」

▲▼加福德、華盛頓擺脫大爛隊來到獨行俠，成為西區冠軍成員。（圖／記者游郁香製）

▲加福德、華盛頓擺脫大爛隊來到獨行俠，成為西區冠軍成員。（圖／記者游郁香製）

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現年25歲的大前鋒華盛頓生涯前4.5季都效力黃蜂，同樣25歲的加福德則輾轉待過公牛和巫師，過去3.5季都披華盛頓戰袍，兩人季中才被獨行俠網羅入隊，大大提升達拉斯前場攻守戰力，戰績也跟著飆升。加福德今年3月一度連進33球，差2球就能追平張伯倫(Wilt Chamberlain)1967年創造的歷史紀錄。

▲▼獨行俠華盛頓、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠加福德。（圖／達志影像／美聯社）

曾在首輪充當「金童」唐西奇(Luka Doncic)保鑣，對快艇做出「超派」雙手交叉姿勢的華盛頓，前3輪季後賽全勤打了17場，繳出場均13.6分、6.7籃板和1.4助攻，場均還能砍2.4顆三分，外線命中率36.3%，是獨行俠能闖進西區冠軍賽的功臣之一。

華盛頓賽後在休息室與加福德一起慶祝贏得西區冠軍，兩人笑得合不攏嘴，熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)在華盛頓的IG直播上留言，「你是怎麼從夏洛特到總冠軍賽的？你真的從泥淖中脫穎而出。」

▲▼獨行俠華盛頓、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼獨行俠華盛頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼獨行俠華盛頓、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓回答道，「你是怎麼從夏洛特到總冠軍賽的？我們從谷底走到了巔峰！」他也在個人社群媒體以「上帝的傑作」來形容本季的奇幻旅程。

「金童」唐西奇表示，這支獨行俠是一支強大的球隊，更重要的是陣中有著能團結在一起的好夥伴，「我們只是上場打球而已。」

▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA獨行俠華盛頓加福德

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