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玉山盃／台東縣投捕決定選秀　王宇翔飆近150公里破生涯最速

▲▼王宇翔。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃台東縣王宇翔。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃台東縣王宇翔在31日對戰嘉義市的比賽，飆最速149公里，突破生涯最快球速，今年即將畢業的他，決定投入中職選秀，挑戰職業舞台。

王宇翔前一場因一段時間沒出賽，首戰太緊張，表現不盡理想，回到飯店經過同學開導，希望他保持平常心，不要表現不好就懊惱，還能再改進，今天信心回升一點。他此戰後援1局奪2K，飆速149公里，握有滑球、伸卡球、變速球等球路，變化球以曲球及變速球較有信心。

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王宇翔將於畢業後投入選秀，是跟教練團討論的結果，哥哥王宇傑過去也曾考慮選秀，最後選擇加入台灣電力，王宇翔說，「哥哥提供我很多建議，也很贊同我拚職棒，之前有一段時間向他學變速球，效果變得比較好，能往左打外角掉。」

身高183的捕手劉曜豪也有意參加選秀，他在玉山盃前兩戰都有敲安打，教練團測試他投二壘達到兩秒內的水準。劉曜豪透露，「拚看看能否進職棒，讓自己變得更強，但也有很多地方需要突破。」

劉曜豪國小、國中以外野手為主，從國三開始蹲捕，他坦言，「很興奮可以練新的位置，可以增加一些上場機會，自認引導投手做得比較好，但還有很多需要突破的地方，都希望可以更好。」

以軟銀捕手甲斐拓也為學習對象，劉曜豪說，「因為他接球和配球是日本職棒最好的，把球接穩才有下一個動作。」教練團一直以來也幾乎放手讓劉曜豪自己配球，此戰先發投手陳世展就稱讚他配球靈活，讓他提升三振率。

▲▼玉山盃台東縣捕手劉曜豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃台東縣捕手劉曜豪。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 台東縣玉山盃中職選秀挑戰職業棒球投手

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