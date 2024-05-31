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NBA金塊扣將戈登哥哥驟逝　33歲德魯曾效力七六人遇死亡車禍

記者游郁香／綜合報導

金塊今年季後賽止步次輪，沒能成功衛冕，當家扣將戈登(Aaron Gordon)今(31)日又遭逢失去至親的噩耗，與他關係非常親密的哥哥德魯·戈登(Drew Gordon)在俄勒岡州波特蘭市發生車禍不幸喪生，享年33歲。德魯曾在2014-15賽季效力七六人，在NBA出賽9場。

就在西區冠軍賽G5進行時，到場邊觀戰的《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露了一個壞消息，金塊先發主將戈登的哥哥德魯，今日在俄勒岡州波特蘭市發生車禍喪生，享年33歲，他的經紀人安德魯斯(Calvin Andrews)也向《ESPN》證實了這個噩耗。

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▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲金塊扣將戈登（左）的哥哥德魯（右）車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

6呎9吋的德魯比戈登年長5歲，曾就讀加州大學洛杉磯分校(UCLA)和新墨西哥州大學，他在2012年NBA選秀會落選，不過在G聯盟的兩季，每場都繳出雙十數據，他在2014-15賽季效力德拉瓦87人，場均能砍13分、10.6籃板，該季他在G聯盟籃板榜排名第9，並在賽季最後1個月繳出場均18分、17.3籃板，因此獲得登上NBA的機會，替七六人出賽9場，場均上場近8分鐘，能得1.9分和2籃板。

德魯生涯多數時間都在海外發展，曾到法國、義大利、俄羅斯、日本、烏克蘭和波蘭等地打球。

金塊隨隊記者辛納(Mike Singer)直言，這是個毀滅性的消息，「德魯本季大部分時間都出現在金塊比賽場邊，與戈登關係非常親密。」

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲金塊扣將戈登的哥哥德魯。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

關鍵字： NBA金塊戈登

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