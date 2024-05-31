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獨行俠狂勝灰狼21分挺進總冠軍賽　唐西奇、厄文G5合砍72分

▲▼獨行俠唐西奇、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區冠軍賽G5今(31)日移師明尼蘇達舉行，達拉斯雙星唐西奇、厄文把客場當成自家，上半場就合砍44分力壓灰狼全隊，拉開29分大幅領先，第3節更將分差擴大到30分以上。儘管喊話要創造歷史的「蟻人」艾德華茲也奮力砍下28分，仍不敵聯手轟下72分的唐西奇與厄文，獨行俠終場就以124比103狂勝21分挺進總冠軍賽，下周將與塞爾提克爭冠。

獨行俠雖沒能在G4就橫掃晉級總冠軍賽，他們G5來到明尼蘇達主場，「金童」唐西奇(Luka Doncic)早早就替這一戰定下基調，他首節11投8中猛轟20分，單節包辦4顆三分球，包括最後3分02秒砍進32呎的Logo shot，他第1節得分還勝過灰狼全隊的19分。

▲▼獨行俠唐西奇、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼回到主場力拚延長戰線，全隊手感卻降到冰點，第1節合計26投8中，團隊命中率暴跌到3成；獨行俠憑藉一波17比1一波流，將比數拉開到35比19、16分差。

場邊記者戈利弗(Ben Golliver)注意到，一位灰狼主場球迷在第1節剛開始時，對著唐西奇揮舞手帕，暗諷他整天「哭求」犯規，唐西奇看到對方後露出微笑，接著就開啟飆分模式。

獨行俠次節持續將分差擴大到20分以上，上半場最後2分24秒，剛從頸部扭傷中回歸的達拉斯菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)，在籃下接到唐西奇的傳球，被灰狼最佳第6人里德(Naz Reid)重擊頭部，當場痛到抱頭倒地，里德因為「下重手」被給了1級惡意犯規。

獨行俠雙星唐西奇、厄文(Kyrie Irving)上半場合砍44分，灰狼全隊則僅40分進帳，達拉斯帶著69比40、29分領先進入下半場，明尼蘇達主場心碎的球迷發出陣陣噓聲。

▲▼獨行俠厄文、灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)不留情面直言，「這對灰狼來說完全是羞辱，我寧願被橫掃，也不想在主場打成這樣，真可悲。」

灰狼第3節開局表現持續疲軟，在唐西奇切入拋投得手後，獨行俠將比分改寫為82比46、36分差，他還要到加罰機會，他朝著場邊一名對他做出嬰兒哭泣手勢的球迷怒噴，「現在是誰在哭，混蛋！」

▲▼獨行俠厄文、灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲 、獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

喊話要創造歷史的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)第3節飆進3顆三分彈，試圖率隊追分，他還賞給獨行俠大前鋒克勒貝爾(Maxi Kleber)一記火鍋，無奈灰狼挖的坑太大，顯得欲振乏力。前3節打完，獨行俠以97比73領先24分。

艾德華茲末節繼續搶分，但獨行俠也沒有放緩腳步，唐西奇迎著灰狼長人唐斯(Karl-Anthony Towns)單腳後仰跳投命中 後，模仿喬丹聳肩慶祝，達拉斯終場就在雙星各飆出36分之下，挺進睽違13年的總冠軍賽。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文灰狼艾德華茲唐斯

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