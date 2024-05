獨行俠狂勝灰狼21分挺進總冠軍賽　唐西奇、厄文G5合砍72分

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

西區冠軍賽G5今(31)日移師明尼蘇達舉行,達拉斯雙星唐西奇、厄文把客場當成自家,上半場就合砍44分力壓灰狼全隊,拉開29分大幅領先,第3節更將分差擴大到30分以上。儘管喊話要創造歷史的「蟻人」艾德華茲也奮力砍下28分,仍不敵聯手轟下72分的唐西奇與厄文,獨行俠終場就以124比103狂勝21分挺進總冠軍賽,下周將與塞爾提克爭冠。

Luka Doncic was SCORCHING in the 1st quarter of Game 5



20 PTS

4 3PM

72.7 FG%



DAL leads MIN 35-19 heading to the 2nd quarter on TNT!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/FzssiXKgOK [廣告]請繼續往下閱讀... May 31, 2024

獨行俠雖沒能在G4就橫掃晉級總冠軍賽,他們G5來到明尼蘇達主場,「金童」唐西奇(Luka Doncic)早早就替這一戰定下基調,他首節11投8中猛轟20分,單節包辦4顆三分球,包括最後3分02秒砍進32呎的Logo shot,他第1節得分還勝過灰狼全隊的19分。

▲獨行俠唐西奇、里夫利二世。(圖/達志影像/美聯社)

灰狼回到主場力拚延長戰線,全隊手感卻降到冰點,第1節合計26投8中,團隊命中率暴跌到3成;獨行俠憑藉一波17比1一波流,將比數拉開到35比19、16分差。

場邊記者戈利弗(Ben Golliver)注意到,一位灰狼主場球迷在第1節剛開始時,對著唐西奇揮舞手帕,暗諷他整天「哭求」犯規,唐西奇看到對方後露出微笑,接著就開啟飆分模式。

Naz Reid was given a Flagrant 1 foul after hitting Dereck Lively in the head while contesting a shot.



Was a Flagrant 1 the right call?



@BleacherReportpic.twitter.com/7nT1UIMoBp — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 31, 2024

獨行俠次節持續將分差擴大到20分以上,上半場最後2分24秒,剛從頸部扭傷中回歸的達拉斯菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II),在籃下接到唐西奇的傳球,被灰狼最佳第6人里德(Naz Reid)重擊頭部,當場痛到抱頭倒地,里德因為「下重手」被給了1級惡意犯規。

Luka and Kyrie were sensational in the 1st half, combining for 44 PTS!



Luka: 25 PTS | 5 3PM

Kyrie: 19 PTS | 63.6 FG%



Mavs in control of Game 5 of the West Finals on TNT. pic.twitter.com/nHE6qkd8RB — NBA (@NBA) May 31, 2024

獨行俠雙星唐西奇、厄文(Kyrie Irving)上半場合砍44分,灰狼全隊則僅40分進帳,達拉斯帶著69比40、29分領先進入下半場,明尼蘇達主場心碎的球迷發出陣陣噓聲。

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)不留情面直言,「這對灰狼來說完全是羞辱,我寧願被橫掃,也不想在主場打成這樣,真可悲。」

Luka Doncic was actually talking trash to a Timberwolves fan who was making a crying motion towards him.



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/kx8jKuVcoj https://t.co/Pn4hVabYLx — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 31, 2024

灰狼第3節開局表現持續疲軟,在唐西奇切入拋投得手後,獨行俠將比分改寫為82比46、36分差,他還要到加罰機會,他朝著場邊一名對他做出嬰兒哭泣手勢的球迷怒噴,「現在是誰在哭,混蛋!」

▲灰狼艾德華茲 、獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

喊話要創造歷史的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)第3節飆進3顆三分彈,試圖率隊追分,他還賞給獨行俠大前鋒克勒貝爾(Maxi Kleber)一記火鍋,無奈灰狼挖的坑太大,顯得欲振乏力。前3節打完,獨行俠以97比73領先24分。

艾德華茲末節繼續搶分,但獨行俠也沒有放緩腳步,唐西奇迎著灰狼長人唐斯(Karl-Anthony Towns)單腳後仰跳投命中 後,模仿喬丹聳肩慶祝,達拉斯終場就在雙星各飆出36分之下,挺進睽違13年的總冠軍賽。