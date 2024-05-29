半年前讓渡、1個月前在3A　埃斯特拉連13K創紀錄：完成電玩任務

Jeremiah Estrada strikes out his 13th consecutive batter. ???? pic.twitter.com/CeGGE7XSqb — MLB (@MLB) May 29, 2024

▲教士後援投手埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）連續13次三振創下大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

聖地牙哥教士今天（29日）以4比0完封邁阿密馬林魚，除了蝴蝶球投手華德隆（Matt Waldron）先發7局8K無失分，後援投手埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）更以連續13次三振創下大聯盟紀錄。

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埃斯特拉達去年11月初被小熊放進讓渡名單，之後被教士撿走，就在1個月前，他還在3A，但是從24日對紅人比賽開始，截至本場為止已經跨局連13次三振，成為有完整打席紀錄可查詢的1961年開始，最多連續三振紀錄的投手，超越費城人左投艾爾瓦拉多（José Alvarado）去年創下的連續11次三振紀錄。

而且這13次三振全部都是揮棒落空，對於這項紀錄，埃斯特拉達表示，「這有點難以置信，我感覺就像剛剛完成了一個電玩遊戲任務，這是我一直以來努力追求的。這一刻很難沉澱下來，我只是覺得我完成了工作，我們贏得了比賽，」

教士總教練希爾（Mike Shildt）認為埃斯特拉達擁有「精英級的速球」，以及出色的叉指變速球，對於這個變速球，他表示不是一般的叉指變速球，這個球種被稱為「Chitter」。

25歲的埃斯特拉達過去受到傷病困擾，投球表現也曾掙扎，「我知道處於低谷的感覺，知道這是一個難以克服的挑戰，但正是在低谷你找到了東西。」隨後他補充說道，「加入這個球隊，沒有這樣的氛圍、教練和工作人員，我絕對無法達成今天的成就，這一切都是關於好的氛圍。」

本場比賽繳出生涯代表作的華德隆，看著埃斯特拉達的表現認為「令人難以置信」，也表示他看起來很享受在場上的時候，「1個月前他還在3A，所以能看到他在大聯盟繳出統治性的表現真的很棒，他的球路真的很好，看到他這麼自信，真是太好了。」

▲教士蝴蝶球投手華德隆（Matt Waldron）先發7局8K無失分。（圖／達志影像／美聯社）