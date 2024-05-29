沃爾普連續20場敲安無用　天使瓦德一棒逆轉率隊取勝

▲瓦德（Taylor Ward）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使今天（29日）在主場迎戰美東榜首紐約洋基，儘管比賽大部分時間都處於落後，但天使在八局下半成功突破條紋大軍終結者霍姆斯（Clay Holmes）的投球，瓦德（Taylor Ward）在得點圈有人時一棒敲出兩分打點的二壘安打，幫助球隊逆轉比分，終場天使就以4比3賞給洋基二連敗。

比賽前段兩隊互有來回，洋基首局就靠著最近狀況火燙的索托（Juan Soto）轟出一發陽春砲幫助球隊先馳得點，下個半局天使外野手皮拉爾（Kevin Pillar）還以顏色，回敬一發2分砲超前比數。四局上半，洋基索托敲安追平比數，5局威爾斯（Austin Wells）貢獻一支超前安打，洋基取得3比2領先。

比賽來到八局下半，洋基投、守皆產生亂流，讓天使兩出局後攻佔一、二壘，此時洋基直接推出終結者霍姆斯登板，希望他完成四個出局數的關門任務，無奈霍姆斯投的第一球就被瓦德敲出二壘安打，一口氣失掉2分，救援失敗。九上天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）投出三上三下後，天使就以4比3逆轉擊敗洋基，成功收穫系列賽首勝。

賽後瓦德說，「我在那時嘗試有效揮擊，然後擊球成功，很高興這一切發展順利，」他的適時一擊的好表現也讓天使主帥華盛頓（Ron Washington）讚不絕口，「這就是我們一直在尋找的，我們一直在調整最佳的棒次，真的很高興瓦德為我們挺身而出」。

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洋基先發柯提斯（Nestor Cortes）今天先發5.1局，被打5支安打失掉2分。賽後根據統計數據指出，洋基先發投手群至今已連續15場比賽至少投滿5局，失分在2分以下，這是投手丘自1893年來移到目前距離後的史上最長紀錄。

此外，洋基沃爾普（Anthony Volpe）將自己連續安打的場次延續到20場，是洋基自2012年以來的新高，近期沃爾普連24場比賽上壘與賈吉（Aaron Judge）並列聯盟目前最長的連續上壘場次紀錄。