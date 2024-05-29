勇士交易填補阿庫尼亞空缺？　官網記者舉2021奪冠經驗

▲勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），因左膝前十字韌帶完全撕裂傷，宣告本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）近日因左膝前十字韌帶完全撕裂傷，宣告本季報銷。不過大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，2021年勇士也遭受過同樣情況，當時總管安索普洛斯（Alex Anthopoulos）利用交易補強，讓勇士獲得該年冠軍，因此他也認為這次勇士將會再次利用交易填補空缺。

2021年7月阿庫尼亞曾因右膝前韌帶撕裂傷球季報銷，總管安索普洛斯透過交易獲得佩德森（Joc Pederson）、杜瓦爾（Adam Duvall）、索勒（Jorge Soler）和羅薩里歐（Eddie Rosario），這項交易對於勇士最終取得世界大賽冠軍至關重要。

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現在安索普洛斯再次面臨尋找頂替阿庫尼亞人選的任務，而這次他受傷的時間比上次早得多，讓勇士有更多時間權衡選擇，記者摩洛西表示，「據我所知，勇士目前的計劃是從內部做選擇，他們將保持現有的外野手杜瓦爾、凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）和哈里斯（Michael Harris II）。」

不過摩洛西提到，考慮到2021年的成功經驗，不排除勇士進行交易的可能。他也指出3名潛在交易人選，分別是運動家的魯克（Brent Rooker）、白襪的范姆（Tommy Pham）和天使的瓦德（Taylor Ward）。「我預計在某個時間點，一名外野手將會來到亞特蘭大。」摩洛西表示。