雙重賽首戰大谷5打數繳白卷　延長賽道奇逆襲大都會中止5連敗

Freddie Freeman with a BIG home run in the 10th! pic.twitter.com/i6U0qNQQlR — MLB (@MLB) May 28, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇與紐約大都會的系列賽由於昨天下起豪大雨，於是改到今(29)日進行雙重賽，首戰道奇隊一路落後，但在最後兩局發動反攻，將比賽逼進延長賽，最終靠著弗里曼(Freddie Freeman)在10局上敲出關鍵兩分砲，以5比2帶走勝利，中止5連敗。

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近期打擊表現陷入小低潮的大谷翔平，近17打數只敲出3支安打，而他在雙重賽首戰5個打數統統繳白卷，不只被三振兩次，包含8局上跟10局上兩次關鍵時刻得點圈有人的打擊機會，也都沒能把握住，最終他本季的打擊三圍下滑到.329/.395/.606。

大谷「躺平」沒關係，此役隊友們挺身而出，先發主投的葛蘭斯勞(Tyler Glasnow)雖然3局下半被林多(Francisco Lindor)掃出兩分彈率先丟分，不過他馬上穩住陣腳，完投7局飆出8K，雖然投出4次四壞球保送，不過僅被擊出2支安打，只丟掉2分自責分。

道奇打線前7局被大都會壓制，不過第8局開始甦醒，大谷翔平在一出局一、二壘有人打出滾地球造成一壘跑者貝茲(Mookie Betts)出局，自己上到一壘，變成攻占一、三壘，弗里曼擊出適時安打先追回1分，接著9局上道奇開局再連敲3支安打，追平比數將比賽逼進延長賽。

▲貝茲、弗里曼延長賽為道奇打下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

突破僵局的延長賽，10局上先二壘有人，道奇首名打者貝茲率先擊出適時安打，送回二壘上的隊友打下超前分，大谷翔平遭到三振，接著弗里曼補上2分砲，為道奇鎖定勝局，而10局下由守護神崔南(Blake Treinen)登板，送給大都會「三上三下」，包含2次三振，成功為道奇守下勝利。