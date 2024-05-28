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黃柏豪相隔1049天猛打賞　王維中對台鋼優質先發終於首勝

▲▼王維中、黃柏豪（圖／味全龍提供）

▲▼王維中。（圖／味全龍提供）

▲▼王維中、黃柏豪（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍28日天母主場迎戰台鋼雄鷹，王維中本季第8場先發，主投6局失1分優質先發，獲得隊友火力援護，終於拿下首勝。味全龍全場10支安打，黃柏豪相隔1049天猛打賞，貢獻2打點，最終龍軍以8比1獲勝，中止近期2連敗。

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楊達翔生涯首次先發，首局就遇到考驗，李凱威首打席掃二壘安打，吉力吉撈・鞏冠補上安打先馳得點。3局下林孝程二壘安打開路，李凱威敲安打推進，吉力吉撈挨觸身球保送，形成滿壘，郭天信掃出右外野線邊二壘安打帶回2分，劉基鴻、黃柏豪連線安打追加2打點。

台鋼這時讓楊達翔退場，換上巫柏葳也遭狙擊，拿莫・伊漾敲出直擊左外野全壘打牆的二壘安打，添加2分，拉開至7比0。王維中4局上遇亂流，遭到張肇元、杜家明連續安打，藍寅倫敲滾地球推進，這時發生暴投，免費奉送1分。

龍隊5局下進攻，劉基鴻從巫柏葳手中選到保送，隨後又利用連續兩次暴投攻佔三壘，黃柏豪敲單場第3支安打進帳1打點，將比數拉開至8比1。

黃柏豪前一次猛打賞得追溯至生涯第一年第二場出賽2021年7月14日，相隔1049天再演出猛打賞，此戰3安打貢獻2打點，李凱威敲2安打跑回2分，表現都很亮眼。

王維中先發投6局，用101球，其中包含65顆好球，局數為本季新高，球數本季次多，被敲7安打，有2次保送，奪3次三振，失1分，防禦率3.86。呂詠臻、銳歐、張景淯各投1局。

▲▼黃柏豪（圖／味全龍提供）

▲黃柏豪。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍王維中黃柏豪台鋼雄鷹棒球

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