勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

▲勇士威金斯、保羅。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏面臨陣容重整難題，據NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)的消息，灣區預計將2022年冠軍成員威金斯(Andrew Wiggins)擺上交易檯面，他的合約還剩3年8470萬美元(27.2億台幣)，傳出爵士、拓荒者和活塞對他有興趣。另外，「控球之神」保羅(Chris Paul)吸引了前東家快艇、馬刺的目光。

威金斯本季表現大幅衰退，場均13.2分、1.7助攻都創下個人生涯新低，加上他與前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)有「共存」問題，根據NBA記者賽德瑞的報導，勇士今夏將嘗試兜售威金斯，替他找尋更合適的落腳處，爵士、拓荒者和活塞等隊被點名對他有興趣。

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▲勇士威金斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

另一個焦點是39歲「控球之神」保羅的動向，他下季3000萬美元(約9.6億台幣)的薪資為非保障，勇士必須在6月28日(當地時間)之前，決定是否要保障他的薪資，若是他成為自由球員，預計將有多個追求者，NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，快艇與馬刺已有動作。

保羅曾為快艇效力過6個賽季，2017年才被交易到火箭，他是「空拋之城」的招牌球星之一，他是否會重返老東家，引起關注；值得一提的是，他的前搭檔哈登(James Harden)去年也從七六人轉戰快艇，兩人在休士頓聯手時曾爆出不合傳聞，搭檔兩季就拆夥，若再次成為隊友，將引起話題。

不過哈登的合約本季結束後就到期，他至今還未與快艇談妥續約，快艇目前與王牌球星喬治(Paul George)的續約談判也卡關，下季陣容可能會有變動。

▲保羅與哈登在火箭搭檔時曾傳出不合。（圖／達志影像／美聯社）