謝淑薇挑戰法網女雙2連霸　揭沒贊助商只帶2支球拍原因

▲謝淑薇挑戰法網女雙2連霸。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

記者游郁香／綜合報導

高居女雙世界第1的台灣網壇一姐謝淑薇，本周展開法網女雙衛冕之路，明(29)日將迎來首輪賽事，對手是日本青山修子、塞爾維亞克魯尼奇(Aleksandra Krunic)。外國媒體好奇為何身為球后的謝淑薇沒有固定的贊助商，甚至只帶2支球拍，對此她透露與贊助商交涉很不容易，想把專注力都放在場上。

謝淑薇一度休戰長達18個月，直到去年4月才正式回歸賽場，復出後在法網、溫網、澳網都拍下女雙冠軍，締造10個月內從「沒排名到球后」的奇蹟。謝淑薇年初在澳網包辦混雙與女雙「雙冠」，寫下24年首見紀錄，個人累計8座大滿貫冠軍，其中4冠集中在去年復出後的9個月內，38歲的她再創生涯巔峰。

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▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

謝淑薇本周攜手比利時老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)，展開法網女雙衛冕之路，明日首輪要對上日本青山修子、塞爾維亞克魯尼奇，另外她也將參加混雙賽事，再次聯手澳網冠軍搭檔波蘭傑林斯基(Jan Zielinski)。

高居女雙世界第1的謝淑薇，並有固定的贊助廠商，甚至只帶2支球拍參賽，讓外國媒體很好奇，對此她表示由於與贊助商交涉不容易，她寧願省下這些時間，把專注力放在場上。至於比賽裝備的部分，她不記得自己有弄壞過球拍，不認為會有大問題。

▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

謝淑薇今夏將代表我國前進巴黎奧運，參加女雙賽事，這是她相隔12年再次登上五環殿堂，前一次2012年倫敦奧運，她女單止步首輪、女雙則打到8強，她希望今年能有所突破，為我國贏得奧運獎牌。

謝淑薇的奧運女雙搭檔預計在法網結束後確定，屆時世界排名達到奧運標準的選手將隨之出爐。根據奧運規則，謝淑薇能任意挑選女單、女雙世界排名前300的選手作為雙打搭檔。