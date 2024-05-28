你是這樣的大學長！鄧志偉曝高國慶測試借球棒、扛20個便當暖舉

體育中心／綜合報導

統一獅「綠色坦克」高國慶26日球員生涯引退，前統一獅球員鄧志偉在社群平台分享高國慶的暖心舉動，他在接受球隊測試時，高國慶拿自己借他，並說：「拿我的球棒去給他好看。」賽後出發北上比賽，高國慶總會扛著大家愛吃的腿庫飯便當回飯店。

高國慶26日引退賽因雨在晚上7點45分才開賽，他打完整場9局，9局上還上場守一壘，賽後舉行引退儀式，直到約半夜1點少結束，成為「跨日引退」。

身為球隊的老大哥，高國慶對於年輕球員不吝嗇指導，不論球技及觀念，成為深受統一獅球員愛戴的前輩。

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▲前統一獅鄧志偉IG發文高國慶暖心舉動 。（圖／翻攝自鄧志偉IG）

前統一獅球員鄧志偉在IG上發文，「恭喜你國慶，也想跟你說辛苦了，為了帶領學弟們的鬥志，總是在場上充滿了拼勁，我也很榮幸與你共事了10年，教會我很多天馬行空的想法。」

鄧志偉說：「還記得以前在球探還沒有很普及的時代，球隊要求我在場內測試能力再來討論要不要簽約，那時我一支球棒都沒有的情況下，只能選擇用公家用的訓練棒，這時爺爺你帶著一支比賽用的個人棒走過來，只用了一句話就征服了我，你說『拿我的球棒去給他好看』，你就是這樣的大學長，無論是做什麼總是簡潔有力的幫助隊友、幫助學弟。」

此外，鄧志偉也分享便當的小故事：「還有我們好幾次當天比賽完就要馬上出發北上，身為年紀大的爺爺已經習慣早起，所以爺爺都會去大家都很喜歡吃的腿庫飯買便當回來，一個人帶著20幾個便當扛回飯店，總是做這種很貼心的事情又不求回報，這個人就是我們的老大哥老爺爺國慶。」

高國慶26日引退賽當天從小一起長大或不同時期的隊友與同學，包括楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、黃龍義、徐余偉、王信民及劉芙豪等人擔任引退活動賽前的嘉賓。

引退儀式播放祝福影片，前統一獅總教練「飛總」呂文生、前中信兄弟總教練林威助透過影片祝福，讓球迷最為驚喜。

儀式上復刻高國慶首打席，由高建三、石金受擔任投捕搭擋別具意義，獻花過程有一位病逝球迷的爸爸現身，許多點滴在心頭，讓高國慶感動流淚。