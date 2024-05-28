運動雲

>

明年回歸二刀流！大谷翔平練投129公里　想念投球獨特緊張感

▲大谷翔平開始練投 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平日前左大腿受傷情況好轉，也提到投球復健進度目前從60球增加至70球，球速落於80英里（約129公里），明年可望二刀流復出。

大谷翔平在17日比賽上一壘，被牽制球擊中左大腿後側造成影響左大腿受傷，隔天開始感到緊繃，因為那段時間一直在跑步訓練，所以感覺漸漸變差，不過大谷翔平坦言，「我覺得每天都有好轉，今天也比昨天好多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於手肘的狀態，大谷翔平則表示，除了腰部和腳部之外，最關心的部位就是手肘，需要好好照顧它。在投球復健時，各方面都很重要，希望能高效率投球，有助於預防受傷。不過某些方面是無法控制的，努力達到平衡，再不降低狀態的情況下特別注意這一點，保持好感覺。

明年有望回歸二刀流，從今年開始逐步進行投球訓練，大谷翔平透露，「目前正在增加距離，球數會從60球增加至70球，至於會達到多遠的距離，還不太清楚，不過距離和球數都會逐漸增加。上週投球距離是60英尺，球速約80英里左右，已經逐漸提升到這個程度。」

好久沒有登上投手丘，是否想念擔任投手的角色呢？大谷翔平說，「投球的日子會有一種特殊的緊張感，特別是對先發投手來說，大家應該都有一樣的感覺，這種獨特的緊張感是滿想念的，但每一步都必須要踏實前進，不能著急，希望能穩定向前，迎接下一個階段。」

今年不用投球，專注於打擊是否帶來正面影響，大谷翔平坦言，「這很難說，需要用整個球季來評估，先打完一個賽季。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／林庭謙駁斥逼小三墮胎　強調對感情處理不當致歉

快訊／林庭謙駁斥逼小三墮胎　強調對感情處理不當致歉

吳桀睿桃園賽後開車趕赴台南高國慶引退　球迷推爆：有情有義

吳桀睿桃園賽後開車趕赴台南高國慶引退　球迷推爆：有情有義

懷特超前三分彈！塞爾提克橫掃奪東冠　挺進NBA總冠軍賽

懷特超前三分彈！塞爾提克橫掃奪東冠　挺進NBA總冠軍賽

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

大谷翔平不畏腳傷敲183公里安打　跑上二壘跟盜壘王打招呼

大谷翔平不畏腳傷敲183公里安打　跑上二壘跟盜壘王打招呼

終於擺脫了！　球員票選大聯盟「最爛裁判」 宣布退休

終於擺脫了！　球員票選大聯盟「最爛裁判」 宣布退休

蟻人被唐西奇嗆！　唐斯三分嚴重失準笑了：我每天練投1500球

蟻人被唐西奇嗆！　唐斯三分嚴重失準笑了：我每天練投1500球

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

熱門新聞

快訊／林庭謙駁斥逼小三墮胎　強調對感情處理不當致歉

吳桀睿桃園賽後開車趕赴台南高國慶引退　球迷推爆：有情有義

懷特超前三分彈！塞爾提克橫掃奪東冠　挺進NBA總冠軍賽

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙駁斥逼墮胎　對感情事件致歉

2有情有義！吳桀睿賽後開車趕赴高國慶引退

3塞爾提克橫掃奪東冠　挺進總冠軍賽

4NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲

5唐西奇超狂！　再寫史上唯2神紀錄

最新新聞

1葉總、吉力吉撈談PitchCom成效

2台鋼都缺　洪總看選秀吳念庭當然好

3戰神拚冠軍賽首勝　球后錢珮芸開球

4林智勝隔三周回一軍　高國慶傳話

5統一獅公布最靚古惑仔　玖壹神還原小結巴

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366