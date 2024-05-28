明年回歸二刀流！大谷翔平練投129公里　想念投球獨特緊張感

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平日前左大腿受傷情況好轉，也提到投球復健進度目前從60球增加至70球，球速落於80英里（約129公里），明年可望二刀流復出。

大谷翔平在17日比賽上一壘，被牽制球擊中左大腿後側造成影響左大腿受傷，隔天開始感到緊繃，因為那段時間一直在跑步訓練，所以感覺漸漸變差，不過大谷翔平坦言，「我覺得每天都有好轉，今天也比昨天好多了。」

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至於手肘的狀態，大谷翔平則表示，除了腰部和腳部之外，最關心的部位就是手肘，需要好好照顧它。在投球復健時，各方面都很重要，希望能高效率投球，有助於預防受傷。不過某些方面是無法控制的，努力達到平衡，再不降低狀態的情況下特別注意這一點，保持好感覺。

明年有望回歸二刀流，從今年開始逐步進行投球訓練，大谷翔平透露，「目前正在增加距離，球數會從60球增加至70球，至於會達到多遠的距離，還不太清楚，不過距離和球數都會逐漸增加。上週投球距離是60英尺，球速約80英里左右，已經逐漸提升到這個程度。」

好久沒有登上投手丘，是否想念擔任投手的角色呢？大谷翔平說，「投球的日子會有一種特殊的緊張感，特別是對先發投手來說，大家應該都有一樣的感覺，這種獨特的緊張感是滿想念的，但每一步都必須要踏實前進，不能著急，希望能穩定向前，迎接下一個階段。」

今年不用投球，專注於打擊是否帶來正面影響，大谷翔平坦言，「這很難說，需要用整個球季來評估，先打完一個賽季。」