塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

▲塞爾提克連3輪對手一哥因傷倒下,晉級之路是史上最輕鬆?(圖/記者游郁香製)

記者游郁香/綜合報導

本季例行賽豪取64勝的聯盟龍頭塞爾提克,現在距離總冠軍賽僅差1勝,今(28)日將尋求在溜馬主場橫掃「關門」,由於他們今年季後賽連3輪對手一哥都受傷倒下,晉級之路被認為是「史上最輕鬆」,美國媒體《ClutchPoints》卻直言,一路順遂的綠衫軍恐面臨「雙輸」局面。

Chuck on the Celtics:



“[Last night] was the first time I said, 'I don’t know if they can win the championship.'…They’ve got no ball movement…they win games strictly on talent and that’s not going to work against a better team.”



(via @NBAonTNT)



pic.twitter.com/J9lEKMHxqt