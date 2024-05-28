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塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

▲▼塞爾提克連3輪對手一哥因傷倒下，晉級之路是史上最輕鬆？（圖／記者游郁香製）

▲塞爾提克連3輪對手一哥因傷倒下，晉級之路是史上最輕鬆？（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

本季例行賽豪取64勝的聯盟龍頭塞爾提克，現在距離總冠軍賽僅差1勝，今(28)日將尋求在溜馬主場橫掃「關門」，由於他們今年季後賽連3輪對手一哥都受傷倒下，晉級之路被認為是「史上最輕鬆」，美國媒體《ClutchPoints》卻直言，一路順遂的綠衫軍恐面臨「雙輸」局面。

尋求隊史第18冠的東區老牌勁旅塞爾提克，今年季後賽相當強運，連3輪的對手一哥都因傷倒下，首輪對手熱火頭牌巴特勒(Jimmy Butler)在附加賽就扭傷右膝內側副韌帶，首輪賽事直接報銷；次輪對手騎士原本就少了主戰中鋒艾倫(Jarrett Allen)，「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)也只打了3戰就拉傷左小腿。

▲▼塞爾提克布朗、溜馬哈利伯頓、西亞卡姆 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

這個「魔咒」最近傳到了東區冠軍賽對手溜馬身上，印城少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)G2左腿筋舊傷復發，因此缺席了G3，G4恐怕也很難回歸，已經3勝0敗聽牌的綠衫軍，今日就有機會橫掃挺進總冠軍賽。

美國媒體《ClutchPoints》指出，人們曾說，詹姆斯(LeBron James)在東區時，他的晉級之路很容易。「如果這是真的，那麼我們應該如何形容波士頓塞爾提克2024年的晉級之路呢？」

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

《ClutchPoints》直言，要贏得總冠軍除了得保持健康還需要運氣，塞爾提克今年一路順遂，卻可能面臨「雙輸」局面，「如果他們贏得第18座總冠軍，球迷可能會給他們打上星號。如果他們沒能奪冠，那可能會被嘲笑一輩子。」

《ESPN》資深記者洛伊(Zach Lowe)也說，「塞爾提克將直接晉級總決賽。史上很難找到比這更容易的總冠軍賽晉級之路，所以最終決定他們命運的是這個系列賽之後的事。」

「惡漢」巴克利(Charles Barkley)告誡綠衫軍，「(昨晚)是我第一次說，『我不知道他們能否贏得冠軍。』他們沒有球的流動，僅靠天賦贏得比賽，這在面對一支更好的球隊時是行不通的。」

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗

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