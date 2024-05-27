戴資穎突宣布退出本周新加坡賽！　左膝復原狀況引擔憂

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎原定出戰本周的超級750系列新加坡公開賽，她名列女單第4種子，首輪對手是蘇格蘭女將吉爾莫(Kirsty Gilmour)，但她今(27)日透過社群媒體宣布退出本站賽事，「因為傷勢的考量，決定退出比賽。」她的左膝傷勢復原狀況引起擔憂。

將在巴黎奧運後正式退休的小戴，今夏有機會彌補2021年東京奧運「銀」恨的生涯最大缺憾，她的健康狀況近來卻亮起紅燈。她月初率中華女團出戰優霸盃，只打了第1場對馬來西亞的小組賽，她當時曾透露左膝傷勢影響了自己的跑動和控制，整體狀態恢復不到5成。

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▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

小戴原定本周要出戰新加坡公開賽，名列女單第4種子，但她今日下午突然宣布，「很抱歉告訴大家這個消息，因為傷勢的考量，決定退出比賽，謝謝大家的關心與支持。」

小戴3月曾連續出戰法國公開賽、全英公開賽，之後就一直受到左膝傷勢困擾，返台後曾進行PRP增生療法治療，直到4月亞錦賽開打前1周才恢復練習，這兩個月都在努力療傷，她坦言傷勢影響了她的移動，近來有慢慢好轉，也已恢復訓練。