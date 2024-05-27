壞消息！去年國聯MVP阿庫尼亞左膝韌帶受傷　確定整季報銷

Safe to say that a difficult start to 2024 may have just gotten significantly worse...pic.twitter.com/fNTMV0hY8B — Grant McAuley (@grantmcauley) May 26, 2024

記者歐建智／綜合報導

勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）傳出壞消息，他在今天（台北時間27日）1局上嘗試盜三壘時造成左膝前十字韌帶完全撕裂傷，宣告本季報銷，這是他在2021年右膝前十字韌帶撕裂之後，再度傳出膝蓋受傷。

▲勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.） 。（圖／達志影像／美聯社）

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阿庫尼亞在1局上打出中外野二壘安打，一出局後在二壘試著要盜三壘，捕手把球傳給投手，阿庫尼亞轉身要往二壘跑回去，雙腳在紅土上打轉，造成左膝彎曲、痛得躺在地上，此時投手傳球進行觸殺。

由於阿庫尼亞神情十分痛苦， 一直摸著左腳，勇士隊防護人員上來治療後，阿庫尼亞在沒有人攙扶之下，自己走回去休息區。

「我看到捕手非常緩慢地將球扔回給投手，」阿庫尼亞說。「我正在計時，利用機會盜到三壘。但是在那一刻，捕手卻用力丟回給投手。所以我不得不轉身回二壘，那時我就感覺到不對勁。」

賽後阿庫尼亞收到了毀滅性的消息，左膝前十字韌帶完全撕裂，今年球季確定無法再比賽，勇士隊總教練很痛心。他說：「我很難過，阿庫尼亞真的很熱愛打球。當發生這種事情時，我真的很難過。」

26歲的阿庫尼亞從2018年就是勇士隊最有活力且倚重的外野手，2021年球季右膝前十字韌帶撕裂，只打了82場比賽就整季報銷。今年這一次是他第二次遭受重大膝蓋傷勢。

去年阿庫尼亞159場出賽，敲出217支安打、打擊率0.337、上壘率0.416、攻擊指數1.012，41支全壘打、73次盜壘成功，成為大聯盟歷史首位單季達到40轟、70次以上盜壘的球員，獲選國家聯盟年度MVP。

阿庫尼亞今年49場出賽，有48支安打、4支全壘打、16次盜壘成功，打擊率0.250，結束今年球季，可能要到明年球季才可以復出。