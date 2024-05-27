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獨行俠準備橫掃？厄文關門戰沒輸過　攜手唐西奇締半世紀最猛紀錄

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今(27)日在主場以一波14比3的攻勢終結比賽，在西區冠軍賽取得3勝0敗聽牌，距睽違13年的總冠軍賽僅差1勝，被稱為「神仙」的厄文(Kyrie Irving)連2場化身「第4節先生」，他更保有「關門戰」14勝0敗的不敗金身，他賽後開心擁抱搭檔唐西奇(Luka Doncic)並說道，「再來一場。」

灰狼G3一度靠著「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)第3節大秀驚天隔扣和連續跳投命中反超比數，從板凳出發的安德森(Kyle Anderson)決勝節也挺身而出，無奈「蟻人」末節熄火僅拿4分，明尼蘇達當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)持續迷航，獨行俠雙星關鍵時刻再次主宰戰局。

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▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇與厄文末節合砍21分，勝過灰狼全隊的20分，率隊以116比107在西區冠軍賽連拿3勝聽牌，兩人此戰各轟了33分。根據《ESPN》統計，兩人是近50年來，首對在單一季後賽3度「同場」轟破30分的先發後場雙人組，不僅火力兇猛，決勝期還總能有關鍵演出。

▼NBA季後賽5月27日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月27日戰況。（圖／記者游郁香製）

厄文這兩戰決勝節分別以7投5中砍下14分、5投4中包辦13分，化身「第4節先生」。在獨行俠G3贏球後，達拉斯主場響起「橫掃！橫掃！」的歡呼聲，他們現在距離睽違13年的總冠軍賽僅差1勝，還有機會成為自1995年的火箭以來，首支「非西區前4種子」仍贏得西區冠軍的隊伍。

值得一提的是，厄文生涯在「關門戰」的戰績為14勝0敗，至今仍保持不敗金身，將灰狼推入了絕境。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文

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